¡Nos vamos todos para Ezeiza! Cuándo llegan al país los campeones del mundo

El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresará a la Argentina en un avión privado para reencontrarse con los hinchas, familiares ya aficionados del fútbol.

Tras el gran partido que se disputó este domingo y frente al gran triunfo con Francia en los penales luego de igualar 3 a 3 en los más de 120 minutos del partido, los jugadores de la Scaloneta arribarán al país entre las 19 y las 21 hs de este lunes.

El país ya está revolucionado y los campeones no podrán ser menos. De segura ya hay gente acampando en Ezeiza, más que en el recital de Harry Styles, y vendrán a levantar la copa junto a todos los que los acompañaron en este largo y duro camino.

Los festejos vendrán de la mano de la albiceleste, que desde el 20 de noviembre no dejó de moverse, alentar y sobre todo luchar por la felicidad del Capitán. Somos 44 millones los que rezamos, esperamos y anhelamos más que nadie que Lionel Andrés Messi pueda levantar una copa mundial con la camiseta de la selección.

No hay palabras, solo agradecimientos. Disculpas por cada día que se dudo, por cada minuto que se sufrió, pero por sobre todo, siempre juntos para alentar a la más grande. La selección Argentina de fútbol. Algunos no pudieron volver a ver a sus familiares desde hace más de un mes, pero a partir de mañana es encuentros se concretaran, y no solo podrán hacerle upa a sus hijos, sino que alegrarán a cada corazón que pertenece a la región que es campeona del mundo 2022 y sumó una nueva estrella en sus triunfos..