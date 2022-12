Nuestra Nostradamus: el gran acierto de Débora D'Amato y la copa que trajeron Charo y Lola

En una mundial donde la hinchada argentina apeló a todo tipo de cábalas, la periodista de BigBang Débora D'Amato se la jugó y hace 16 días pronosticó que la Scaloneta iba a volver con la Copa del Mundo desde Qatar. Sí, aún con la panza a flor de piel -se convirtió en mamá por segunda vez el 5 de diciembre- la periodista miró fijamente a la cámara tres días antes de dar a luz a Charo, la hermanita que Lola -su primera hija-, y vaticinó: "Vamos a ser campeones".

"Hoy es 2 de diciembre: somos campeones. Ya te lo digo. No hay discusión. No te digo cuánto salimos porque no soy futuróloga. Lo único que te digo es que somos campeones", expresó con mucha seguridad Débora. "Yo con que me digas que llegamos a la final", le confesó su amiga que estaba con ella en un restaurant registrando el momento con su cámara.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Somos campeones. Te digo más: creo que con Francia, pero puede fallar", volvió a confirmar D'Amato. "Creo que con Francia, pero somos campeones", cerró. Y sí, Débora no solo acertó con su pronóstico que Lionel Andrés Messi iba a levantar la hermosa Copa del Mundo ante la mirada de millones de personas, sino que además le atinó al rival de la gran Final: Francia, la cual fue superada por la Scaloneta por penales luego de un 3 a 3 para el infartno. Con tantas cábalas al final había que demostrar confianza, la misma que demostró Débora D'Amato, quien cerrará el año celebrando a Charo, a Lola y a la Copa del Mundo que trajo Lionel Messi.