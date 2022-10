Palabras prohibidas y canciones de cancha canceladas : cómo es el manual del INADI para quienes cubren Qatar 2022

La última vez que la Argentina levantó la Copa del Mundo fue en 1986 bajo el conducción técnica del Dr. Carlos Salvador Bilardo, un cabulero empedernido, un estudioso de la táctica, un trabajador obsesivo y una eminencia en cuanto a ganar como sea, sin importar el rival.

Anécdotas tiene miles, pero para graficar sus actitudes, está el ejemplo que dio cuando era el DT del Sevilla de España y se peleó con su médico, luego de que este entrara en el campo de juego para asistir a Diego Armando Maradona, quien por accidente había golpeado a un jugador rival en la nariz, y terminara atendiendo el sangrado del contricante.

"En vez de agarrar a Diego agarra al otro. ¡Me quiero morir!", gritaba desde el banco de suplentes el argentino. Y cuando el doctor volvió, continuó con sus críticas: "¿Cómo vas a atender al otro? Qué carajo me importa. Al contrario hay que pisarlo".

Esa forma extremista y bélica de concebir al rival, no estará para nada bien vista durante el próximo mundial que comienza el próximo mes en Qatar. Al menos así quedó en claro en el manual que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) repartió a los periodistas que cubrirán la principal competencia deportiva del año.

"El rival es el enemigo dentro del campo de juego", es la frase que da como ejemplo de lo que no hay que decir en el punto que recomienda "no evaluar positivamente jugadas que impliquen acciones malintencionadas y/o lesiones al rival".

¿Qué más dice?

El documento repartido es un punteo cargado de obviedades -o al menos tendrían que serlo-, en tiempos de deconstrucción en cuanto a sesgos sexistas, racistas o xenófobos, aunque también tiene ciertas aclaraciones necesarias para una cultura como la argentina, que utiliza con tranquilidad términos que ya están mal vistos en todo el mundo.

La palabra "negro", que tan felizmente se usó como apodo para grandes figuras de la cultura nacional como el escritor Roberto Fontanarrosa o el humorista Alberto Olmedo, no está sugerida en el manual, y en cambio se propone la referencia "afrodescendiente", súper popular y de moda en Europa y Estados Unidos, pero algo no tan real de este lado del mundo.

"Recomendamos no vincular la palabra 'negro' a hechos negativos o a prácticas ilegales y clandestinas", aclaran desde el INADI. Algo que no es lo normal en un país donde se le dice negro a todo lo que no está en los marcos de la ley.

También apunta contra los prejuicios raciales, religiosos y culturales y, por suerte, a las cuestiones de género. Algo que el ambiente del fútbol necesita deconstruir completamente, para poder lograr que este deporte -para muchos definido como el más lindo del mundo-, tenga un reflejo más realista tanto en el mundo de los y las deportistas como en el ámbito de las hinchadas.

Aunque además de obviedades y cuestiones importantes, el documento contiene otras recomendaciones que atentan a la forma que se disfruta el fútbol en la Argentina. Las canciones agresivas -tan propias de la región-, no tienen el visto bueno del organismo nacional, por ejemplo, y tampoco las referencias a guerras o episodios bélicos.

El Inadi recomienda no cantar la canción de "Brasil decime qué se siente, tener en casa a tu papá" porque lo define como “un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales su paternidad en términos de resultados deportivos”.

Además pidió no decir la frase “se ve negra la suerte para el equipo” o “compró una entrada en el mercado negro”. En tanto le pide a los periodistas que no le dediquen frases a los futbolistas como “está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr”.

"No es una boludez"

La titular del INADI, Victoria Donda, salió a cruzar a quienes cuestionaron la iniciativa que tuvieron desde la entidad, calificándola de innecesaria y redundante.

"No es una boludez darles sentido a las palabras", explicó Donda en FM Delta. "Lo que hace el Inadi es recomendar, sino te gusta, no se toma", respondió a las críticas.

Además reconoció que el objetivo es deconstruir el "andamiaje cultural violento de discriminación y racismo" que muchas veces tiene el fútbol y en particular los periodistas que "tienen la responsabilidad de llevar la comunicación en un ámbito particular", para lograr que esta "sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia".

De manual

Con todas las críticas que puedan hacérsele al documento presentado por el INADI, hay que reconocer que su contenido es infinitamente mejor al del manual que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó para Rusia 2018, con el fin de enseñarle al público albiceleste "qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa".

"Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen", recomendaba el patético documento que se repartió cuatro años atrás y que significó una vergüenza para la imagen de los argentinos en el mundo.

Nobleza obliga, el del INADI podrá tener muchas cosas obvias y otras importantísimas para la subsistencia en libertad en Qatar, pero es innegable el avance real entre lo que se repartió en Rusia. Además, si las cosas que dice el INADI estuvieran tan claras, no haría falta decirlas. Y si lo hacen, por algo será.