Polémicas, récords y de yapa el nuevo look del Dibu: las perlitas del pase a Cuartos de la Scaloneta

¿Fue penal? La mano de Australia que no se cobró y que fue clarísima

No habían pasado cinco minutos del partido entre Argentina y Países Bajos que la primera polémica ya había estallado. Es que el centro que tiró Alejandro "el Papu" Gómez y que rebotó en la mano derecha de Keanu Baccus, fue evidente para todos los hinchas que estaban en el Estadio Áhmad bin Ali y para quienes lo vieron por televisión.

Aunque eso no quiere decir que esa infracción fuera a ser castigada con un tiro desde los 12 pasos, ya que el rebote en el brazo del australiano fue afuera del área. Y si bien en los primeros instantes no se pudo saber por qué el Var no intervino en la jugada, con la certeza de que no era penal, no podría haberlo hecho salvo que la jugada debiera ser penada con tarjeta roja, algo que no era la realidad de acuerdo al reglamento.

Por suerte y por el esfuerzo que se hizo durante los 99 minutos que se jugó al fútbol en el partido, La Scaloneta no se rindió ni bajó los brazos ante la mala decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak, y le pudo encontrar la vuelta al encuentro.