Puede fallar: los peores y mejores tatuajes en homenaje a Argentina campeón del Mundo

Por promesas, por apuestas o por el simple hecho de dejar registrado en la piel una de las alegrías más grandes que nos dio el equipo liderado por el capitán Lionel Andrés Messi, los argentinos se hicieron tatuajes en honor a los jugadores.

Uno de los tatuajes más elegidos fue el de Lionel Messi o el de la copa sola, tal y como se lo tatuó en su pierna Angelito Di María. Pero otros optaron por intentar ser más "originales" y apostaron al Dibu Martínez y a Julián Álvarez. Pero no siempre sale bien. Algunas de las figuras de los jugadores se vieron distorsionadas, y los usuarios de Twitter no lo dejaron pasar. Tal es así que no solo armaron un hilo, sino que pidieron colaboración para poder generar más contenido.

El Dibu "asustado" Martínez y el misterio del acordeón de su frente

Lionel Messi y la ¿cola? entre ceja y ceja

Messi después de un mes de tomar corticoides

La fanática del Presidente argentino y del mejor arquero del Mundial 2022

Messi al borde de un ACV

El Dibu dinosaurio

Sin ojos pero delicado

La albiceleste en la piel por y para siempre

Está igual: Increíble tatuaje de Messi con la copa