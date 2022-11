Qatar-Gate: Blatter explotó por la sede del Mundial y le echó la culpa a Platini

El lugar común de "el fútbol es un negocio" es una frase que se suele escuchar en las típicas charlas de café que se dan, tanto en la Argentina, como en muchos otros lugares del mundo donde el deporte más famoso es siempre un motivo de discusión y debate.

Y si bien muchas veces en las reuniones de amigos y conocidos las pruebas no se piden, una cosa es eso y otra cosa es ser un ex presidente de la FIFA, como el suizo Joseph Blatter, y decir que el Mundial que comienza en 12 días en Qatar, tendría que haberse hecho en Estados Unidos, pero que no fue así por "un error".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Parece mentira, pero el dirigente tan amigo del difunto Julio Grondona, lo expresó hoy en una entrevista que le realizó el diario de su país Tribune. Y allí apuntó por lo ocurrido al ex presidente de la UEFA y figura del fútbol francés durante los ochenta, Michel Platini.

"Gracias a los cuatro votos de Platini y su equipo, la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de a Estados Unidos; esa es la verdad", confesó el suizo, quien además expresó que el territorio de Medio Oriente donde se desarrollará el próximo campeonato mundial de fútbol "es un país demasiado pequeño para un Mundial que es demasiado grande".

Las palabras no se quedaron solamente en eso, ya que Blatter se encargó también de sembrar sospechas respecto al porqué de la decisión, algo que fue parte de la causa conocida como FIFA-Gate, y habló directamente de "presiones" de Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia.

"Seis meses más tarde, Qatar compró aviones de combate a Francia por valor de 14,6 millones de dólares. Era, por supuesto, un asunto de dinero", declaró hoy el suizo.

Igualmente, como escondiendo la mano con la que tiró la piedra, Blatter se desentendió de todas sus críticas y aseguró que "con el primer pitido del árbitro, ya no se hablará de todos estos problemas, sólo de deporte".

Para Sampaoli es "todo por plata"

Como si sus funciones como director técnico del Sevilla de España fueran ad honorem, el argentino Jorge Sampaoli también criticó que la organización haya elegido al país árabe como sede.

"La FIFA decidió que se jugara en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata", protestó el ex DT de la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018. "Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas", agregó.

La crítica del entrenador que fracasó por completo al mando de la celeste y blanca, también pasó a otras cuestiones más filosóficas.y alejadas del deporte. "Estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia, cada vez más tontos y estúpidos y cada acción es valorada por cualquier cosa", cuestionó.

"Es una sociedad muy chata, que se apuntala lejos del arte, se apuntala en situaciones vacías, sin sentido. Lo veo todos los días a cada rato. No estamos ni informados porque no sabemos qué información es real y es difícil ser parte de esto. Me incomoda porque hasta los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado y son parte de este circo", profundizó en su alocución el argentino.