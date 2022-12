¿Salen al balcón de la Rosada o no? La Scaloneta hará una caravana desde el predio de AFA en Ezeiza al Obelisco

Si la locura de los festejos de ayer sacó a millones de argentinos y argentinas a la calle para celebrar la conquista del mundial de Qatar por parte de la Selección Argentina, la caravana que los jugadores y el cuerpo técnico realizarán mañana desde Ezeiza hasta el Obelisco, y que partirá al mediodía, puede llegar a convertirse en uno de los eventos más concurridos de la historia del país.

Es por eso que desde el Ministerio de Seguridad, donde ya se encuentran trabajando en el operativo de seguridad, ofrecieron al plantel la posibilidad de tener una tercera parada en la Casa Rosada, como hicieron los campeones de 1986, donde fueron recibidos por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que les dio un reconocimiento y los felicitó, pero después no salió al balcón.

"El presidente les ofreció la Casa Rosada para festejar, pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información y además los datos que tenemos hasta ahora son positivos, pero hay que saber exactamente qué piensan los jugadores y el cuerpo técnico", reconoció ante la prensa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

"Ellos manifiestan con mucha vehemencia que le agradecen al pueblo argentino mucho el gesto que ha tenido con ellos. Hasta ahí llego, yo ya no opino. Solamente escucho a lo que dicen y basado en ese concepto, quieren agradecerle porque estuvieron solos, porque fueron acompañados, porque desde los más grandes que vivimos los tres campeonatos que Argentina conquistó, a los más chicos que no vieron ninguno, estamos todos en la misma bolsa, con muchas ganas de mostrarle nuestro afecto", explicó el funcionario.

En sus declaraciones, el titular de la cartera de Seguridad detalló que tienen un operativo previsto en caso de que se confirme la tercera parada en la Casa de Gobierno. "Hablar antes del partido era impensado, está claro eso. Después del partido fue complicado estar en contacto, lo hicimos y tuvimos 10 o 15 llamadas que nos permitieron saber más o menos si estábamos ordenados, que lo estamos y eso nos permite pensar con más seriedad cómo estaban las cosas", detalló acerca de la propuesta.

"El Presidente es tan hincha como cualquier argentino. No hay en esto especulaciones políticas de ninguna característica y no las va a haber, va a haber una posibilidad de que el plantel se pueda encontrar en las mejores condiciones y sin ninguna complicación, con un pueblo con el que mutuamente se deben gestos de aprecio", confirmó Aníbal.

Al ministro también le preguntaron acerca de los protocolos de Covid-19 por los que deben pasar los protagonistas de la hazaña, donde confirmó que tanto el avión del plantel como el de sus familiares, se realizará testeos en Roma.

Sobre el asueto que sonó fuerte para el día de hoy, Fernández explicó que no tenía sentido hacerlo hoy cuando todavía no habían llegado a la Argentina, aunque sí se analizó ayer y se llegó a la conclusión de que no tenía sentido. Mientras que respecto a sí hacerlo mañana, confirmó que "no se está evaluando por ahora".

Las dudas del plantel

Por el momento, el plantel que ganó la Copa del Mundo en Qatar arribará a Buenos Aires cerca de las 3 de la mañana del martes 20. El vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas hizo escala técnica en el aeropuerto Leonardo Da Vinci en Roma, donde cargó combustilbe y continuó el viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza. De ahí, los jugadores descansarán durante unas horas en el predio de la AFA, desayunarán y comenzará la caravana del campeón del mundo.

Fuentes cercanas a la Scaloneta aclararon a BigBang que los jugadores no querrían ir a hacer lo mismo que sus colegas de México 1986, porque no les interesa aparecer con ninguna figura política. Aunque la propuesta, por otro lado, es clara en el sentido de que el mandatario argentino no saldrá al balcón con ellos, y no habrá ningún otro funcionario presente.

Alberto Fernández, además, evitó ir al Estadio Lusail a ver el partido y, si bien fue un gesto que despertó opiniones diversas, fue en parte una demostración de que no tiene intenciones de querer montarse en su triunfo para potenciar electoralmente a su espacio.