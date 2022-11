Scaloni, en busca del mayor invicto de un seleccionado en la historia: ¿cómo formará la Argentina?

El seleccionado argentino de Lionel Scaloni debuta este martes ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar con el objetivo de igualar el mayor invicto de un combinado nacional en la historia del fútbol, que le pertenece a Italia. La Scaloneta acumula 36 juegos sin perder desde su última caída ante Brasil, el 2 de julio de 2019, y está a sólo un partido de la racha del conjunto italiano, comprendida entre 2018 y 2021 bajo conducción de Roberto Mancini.

Desde aquella derrota en Belo Horizonte por la Copa América 2019, Argentina encadenó 25 triunfos y 11 empates que le permitieron cortar una sequía de 28 años sin títulos. En ese período, la Selección fue campeona de la Copa América 2021 tras vencer en la final a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro y luego coronó la Finalissima ante Italia, titular europeo, en el mítico Wembley de Londres.

Scaloni, al frente del equipo tras el Mundial Rusia 2018, superó la mejor racha invicta (33 partidos) que la "Albiceleste" registró entre 1991 y 1993 durante el primer ciclo técnico de Alfio Basile. El director técnico del seleccionado argentino le confirmó a sus jugadores la formación titular para el debut en el Mundial de Qatar frente a Arabia Saudita, pero evitó divulgarla en la conferencia que brindó este lunes en el Centro del Prensa de Doha.

El entrenador deslizó que "no va a ser muy diferente" del reflejado en los informes periodístico, aunque no quiso profundizar. "¿(Alexis) Mac Allister o (Alejandro) 'Papu' Gómez? Sí, va a jugar uno de los dos", respondió con misterio. "No va a haber cambio de esquema -concedió-, lo verán mañana, nada diferente de lo que venimos haciendo en estos días".

De esta manera, la probable formación de Argentina será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. A horas del debut, el DT argentino del vigente campeón de América y la Finalissima aclaró que el seleccionado de ninguna manera está "obligado" a ganar el Mundial Qatar 2022, algo a lo que pueden aspirar "no menos de ocho" equipos. "El campeón no tiene que ser el que mejor juega, muchas selecciones lo pueden conseguir. Nosotros vamos a competir, a eso vinimos, a disfrutar y jugar, esperando que la gente de Argentina se sienta alegre de ver a una Selección que juega al fútbol", planteó.

Pese a ello, Scaloni sí admitió que haber cortado la sequía de 28 años sin títulos le permite a la Selección "jugar mucho más tranquila, sin la presión" que imponía aquella racha. "Eso es clave para jugar un Mundial, más allá de los matices que tienen ciertos partidos como el debut, pero la carga es más tranquila que antes y ojalá puedan exprimir todo el fútbol que llevan adentro", explicó. En ese contexto, alertó que el favoritismo en el partido estreno con Arabia Saudita "hay que demostrarlo" en la cancha y reconoció que los debuts "siempre hay que sacarlos adelante, más allá de cómo". Finalmente, se refirió a la desafectación de Joaquín Correa y Nicolás González, que fueron reemplazados por Ángel Correa y Thiago Almada.

"La decisión de estos dos jugadores que se han ido fue porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competencia. Pensamos en el bien del equipo, más allá de que las decisiones fueron durísimas", lamentó. La Selección argentina se enfrentará este martes a Arabia Saudita en lo que marcará el debut en el Mundial de Qatar 2022, en Lusail, en el marco de la primera jornada del Grupo C.

El encuentro se disputará en el estadio Lusail desde las 7 -de Argentina- y contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará a cargo el neerlandés Paulus Van Boekel y tendrá la televisación en directo de las señales TyC Sports y TV Pública.

La Selección argentina llega al debut mundialista luego de disputar un último amistoso con triunfo frente a Emiratos Árabes Unidos (5-0) y ostenta un récord 36 encuentros sin derrotas, lo que le bastó para clasificarse a la Copa del Mundo en la segunda posición, además de consagrarse campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

Finalmente, Scaloni contará con La Pulga desde el inicio a pesar de que las alarmas se encendieron cuando trabajó dos días de forma diferenciada por una leve sobrecarga muscular. Finalmente, el capitán argentino estará en la delantera junto a Ángel Di María y Lautaro Martínez. En cuanto al resto del equipo, la duda en defensa se instaló en el lateral izquierdo, ya que el lugar lo disputan mano a mano Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Sin embargo, el primero le saca una luz de ventaja al jugador del Sevilla de España. De esta manera, el resto de la defensa estará compuesta por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Otamendi, quienes serán los encargados de brindarle seguridad al arquero Emiliano "Dibu" Martínez. Además, en el mediocampo que tendrá a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul como fijas, el encargado de suplir la ausencia de Giovani Lo Celso sería Alejandro "Papu" Gómez.

Por su parte, Arabia Saudita se medirá por primera vez en su historia a Argentina y viene de disputar un amistoso previo a la Copa del Mundo frente a Croacia con derrota por 1 a 0. El entrenador Hervé Renard utilizará un juego compacto, por lo que dispondrá de una doble línea de cuatro, con dos mediocampistas -Firas Al-Braikan y Salem Al Dawsari- para explotar las bandas, un enganche -Salman Al Faraj- y un delantero fijo -Saleh Al-Sheri-, quien se moverá por el centro de ataque.