Scaloni habló de los lesionados de Argentina: quiénes son los jugadores que podrían quedar afuera de Qatar 2022

A cuatro días de que comience la Copa del Mundo, hoy al mediodía el Seleccionado Argentino jugó su último partido amistoso contra Emiratos Árabes Unidos y lo ganó por goleada. Literal. El resultado cerró en 5 a 0 con goles de Julián Álvarez, Leo Messi, Joaquin Correa y Angelito Di María, quien anotó dos.

En las últimas semanas la Scaloneta atravesó una situación peligrosa debido a las recurrentes lesiones que protagonizaron varios jugadores. El primero y el que más preocupó fue el de nuestro arquero kamikaze, Emiliano el Dibu Martínez, alias "mira que te como", que sufrió una conmoción cerebral en el medio de un partido, pero por suerte puedo recuperarse rápidamente y hoy se hizo presente para reconfirmar su excelencia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tanto Di María como Leo Paredes habían sufrido lesiones poco antes de que termine el mes de octubre, lo cual alarmó al DT del seleccionado debido a que ambos son jugadores claves en sus respectivas posiciones. Por suerte y para la paz mental del país, ambos se recuperaron y pudieron asistir al enfrentamiento de hoy. Pero al parecer, el mediocampista de la Juventus salió lastimado luego del enfrentamiento con Emiratos por lo cual deberá terminar de recuperarse para poder estar adentro el próximo martes en el primer partido de Argentina en la competición.

Quién rompió el corazón de todos los aficionados del fútbol fue Gio Lo Celso. Una figura clave en cada partido en el que participo acompañando al equipo ganador de la Copa América 2021. Casi dos semanas antes del comienzo del torneo, el jugador del Villareal sufrió un desgarro que lo dejó afuera del mundial. Pero bajo ninguna circunstancia los jugadores se olvidaron de él y hoy se hizo presente.

Por su parte, Paulo Dybala, quien parecía ser la promesa de la selección pero que no pudo demostrarlo, sufrió un fuerte desgarro en el recto femoral de su pierna izquierda. En cuanto a su caso, parecía haberse recuperado luego de 35 días de rehabilitación, e incluso demostró estar "apto" en el partido que jugó la semana pasada. Pero tanto Dybala, el Cuti Romero, Nicolás González, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico quienes también estuvieron lesionados en las últimas semanas, no estuvieron presentes en el estadio de Abu Dhabi y asustaron a los 44 millones de argentinos.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir la lista. Si te soy sincero, hoy no te puedo decir 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o ‘mala’ suerte, podemos cambiar, está la posibilidad. Ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no", reveló Lionel Scaloni en una conferencia al terminar la jornada de hoy. “Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no los venían teniendo y los queríamos ver y eso nos deja satisfecho”, agregó.

A raíz de sus comentarios, creció la duda sobre que cambios podrían ocurrir, en que partidos y con que jugadores. Cabe destacar que la lista de los 26 jugadores se puede cambiar hasta 24 horas antes del primer partido. “Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay jugadores que no están bien, porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo. Entonces, yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos”, concluyó el DT que supo acompañar a Messi en su primer campeonato con el seleccionado.