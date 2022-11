¡Se pudrió todo! Canelo amenazó a Messi y salió el Kun Agüero a defenderlo: "No busqués pelea”

El último sábado la alegría fue total. La Selección Argentina -luego de un muy flojo primer tiempo- se impuso con autoridad ante el seleccionado mexicano y comenzó a encaminar su clasificación. Y es que la albiceleste ahora depende de sí misma y de lograr una victoria ante Polonia el próximo miércoles pasará a la próxima instancia del Mundial.

Pero el descargo y la euforia tras el triunfo no solo fue del hincha argentino, sino que también de los propios protagonistas. Apenas finalizado el encuentro, Nicolás OItamendi publicó un video en sus redes sociales donde se puede ver a cada uno de los integrantes de la Scaloneta celebrando la victoria, saltando y hasta entonando el hit preferido de Messi: "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.....".

Sin embargo, ese fragmento terminó de desatar una verdadera polémica debido a que en un instante se lo puede ver al capitán argentino corriendo con una de sus piernas una camiseta de México que se encontraba en el piso. Lo cierto es que La Pulga se estaba quitando sus botines, pero la imagen fue interpretada por algunos aficionados del "Tricolor" como una ofensa del astro argentino.

De hecho, quien no se tomó nada bien las imágenes fue el mexicano Santos Saúl Álvarez Barragán, conocido por su apelativo Canelo Álvarez, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ?”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Finalmente, en tono amenazante y violento, remató: "¡¡La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! Que le pida a Dios que no me lo encuentre". Como si esto fuera poco, a sus insólitos comentarios le agregó una serie de emojis con puños, una fara insultando y un fueguito dejando entrever su enojo por la absurda situación. Pero por suerte, la actitud del boxeador generó una gran cantidad de comentarios, en su mayoría en favor del capitán argentino.

Primero fue el periodista David Faitelson quien se unió a la discusión y le pidió a Canelo que dejara de ponerse “el traje de payaso”. “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así…”, redactó Faitelson en su Twitter.

Esto, sim embargo, no calló a Canelo, quien no dudó en atacar al periodista. Incluso, aseguró que Faitelson “no es mexicano” y que por ello siempre criticaba a todos los mexicanos, así que le pidió que no se metiera en esta discusión. “Tu cállate cab**n que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás ponche hipócrita ca***n”, escribió

Finalmente, el campeón en las 168 libras aseguró que “el que no defienda su patria es un cu*****ro… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad” y le reclamó a Faitelson que siempre busca de dónde sacar polémica. “Una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto”, sentenció. Otro que se metió en la polémica fue Sergio "Kun" Agüero, gran amigo de Lionel, quien salió a defenderlo de las críticas y amenazas de Canelo.

“Señor Canelo no busqués excusas o problemas , seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, le explicó el Kun en su tuit, haciéndole entender al mexicano lo que todos, en definitiva, notaron al observar las imágenes del video.