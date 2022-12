¡Serbia es un cabaret! Dos jugadores habrían tenido romances con las mujeres de sus compañeros

A menos de 24 horas de jugarse el pase a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Serbia vive un verdadero escándalo sexual. El equipo que comparte grupo con Brasil, Suiza y Camerún, entró en una crisis interna que tuvo peleas a golpes de puños, sexo y revelaciones durísimas dentro del plantel.

El rumor fue lanzado por el periodista inglés Richard Wilson a través de un hilo de Twitter. En esos posteos afirmó que descubrió que dos jugadores de Serbia se habían acostado con las esposas de otros dos de sus compañeros de equipo. El escándalo fue tal que entre los cuatro se enfrentaron a golpes de puño en el vestuario y tuvieron que dividir a la concentración en dos para evitar peleas.

Los protagonistas de la historia serían el goleador Dusan Vlahovic, que a pesar de ser la figura no jugó un solo partido en el torneo mundial. El otro apuntado es Nemanja Gudelj, otra cara muy conocida a nivel internacional porque juega en el Sevilla.

A través de los tuits, el periodista inglés afirmó que Vlahovic y Gudelj tuvieron romances ocultos con las esposas del arquero Predrag Rajkovic y del delantero Luka Jovic. “No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido”, deslizó Wilson para no perder ningún juicio.

Y completó: “Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega”. Entonces, para el periodista, la verdadera razón de la ausencia de Vlahovic no solo es una lesión, sino que sus compañeros se niegan a jugar por tener sexo con la mujer de Rajkovic, quien era su amigo. Lo mismo sucedió con Gudelj y la esposa de Jovic, una famosa en Serbia, llamada Sofija Milosevic.

Tras los dichos de Wilson, especializado en fútbol balcánico (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, y Serbia), Vlahovic dijo ante los periodistas de su país sobre el supuesto romance con Ana Cakic, esposa del arquero: “Lamento tener que comenzar la conferencia de prensa en la Copa del Mundo de esta manera, pero tengo que hablar de este tema que afecta a mi nombre”.

Y completó en la conferencia de prensa: “Es sobre lo que todos leemos y escuchamos, (pero) no hay necesidad de comentar algo tan absurdo. Evidentemente, estas personas están aburridas y no tienen nada mejor que hacer porque están frustradas o enojadas, pero trabajar en contra del interés nacional del equipo en este momento es obviamente su trabajo principal en este momento”.

Y siguió: “No es la primera vez que esto sucede. Hubiera esperado que la gente apoyara al equipo antes de un partido tan importante, pero en cambio nos vemos obligados a hablar de cosas que no tienen nada que ver con eso”. Por su parte, Cakic escribió en sus redes sociales, con ironía, que no había tenido tiempo de tener un romance con nadie porque había tenido que cuidar a su hijo, quien hace un mes está internado en un hospital de Serbia.