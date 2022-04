¡Atenti con esto! Los secretos del misterioso algoritmo de YouTube

A medida que la base de usuarios de YouTube continúa creciendo, también lo hace la necesidad de que sus creadores, y los de contenido en general, tengan un canal exitoso. Una forma en que los realizadores de videos pueden mejorar sus canales es aprendiendo sobre los algoritmos de recomendación de YouTube.

YouTube es una plataforma de redes sociales que utilizan millones de personas todos los días. Se ha convertido en un recurso valioso para que las personas obtengan más información sobre diversos temas, así como para aprender cómo hacer las cosas.

Es una plataforma de videos que funciona de cierta manera como una red social, que ha cambiado la forma en que las personas consumen y comparten contenido. Es el segundo motor de búsqueda más grande después de Google.

Se creó en 2005 y permite a los usuarios cargar, ver y compartir videos con otras personas en todo el mundo. También brinda a los creadores de contenido una plataforma para generar ingresos a partir de sus videos mediante ingresos publicitarios, suscripciones pagas y donaciones de los espectadores.

YouTube es de las redes sociales más populares que existen. Tiene más de dos mil millones de usuarios activos y 300 horas de video cargadas cada minuto, aproximadamente.

El algoritmo de recomendación de YouTube utiliza el aprendizaje automático para determinar qué videos se recomendarán en la página de inicio para los usuarios registrados y para los visitantes nuevos.

El Blog dando respuestas

YouTube realizó una publicación en su blog con recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de su canal.

La publicación del blog de YouTube es una respuesta a todas las preguntas que la gente tiene sobre sus algoritmos de recomendación y cómo funcionan.

Contiene consejos sobre cómo crear contenido atractivo, qué tipo de contenido recomienda YouTube y qué tipo de contenido no recomienda en absoluto.

El blog también brinda algunas pautas generales para mejorar el rendimiento de su canal y atraer a más espectadores; habla sobre la importancia de publicar videos regularmente y usar las etiquetas de manera inteligente, entre otras cosas.

YouTube respondiendo sobre YouTube

Del mismo modo, Rachel Alves, quién trabaja en el sistema de recomendación de contenido de la plataforma, montó un video en el canal de Creator Insider, donde da una serie de recomendaciones para poner a valer esos videos que montamos día a día.

En el video, Alves indicó que no importa que los canales no estén repletos de videos porque esto no va a modificar el algoritmo de la app para optimizar las búsquedas de los usuarios.

Indicó que todo radica en el tipo de contenido y que si es de calidad, las personas recomendarán dicho video.

Entonces, la calidad por sobre la cantidad es la premisa de la empresa de Estados Unidos. Contenido de calidad es el objetivo.

Rachel Alves también indica en el video que si las personas “creen que pueden crear algo nuevo, más entretenido, informativo, o que tienen una visión única de un tema en el que creen que su contenido se destacará y se diferenciará entre todos los demás contenidos en Internet, entonces hágalo".

Con esto, la trabajadora de YouTube nos indica que la innovación siempre va a ser motivo de triunfo dentro de la plataforma. No todo contenido nuevo es bueno, no todo contenido nuevo es innovador, por lo cual se debe comprender que innovar no consiste sólo en montar un video nuevo, sino distinto y de calidad.

Alves también dijo que innovar sobre distinto temas, si bien beneficia al algoritmo, muchas veces condena los “cambios de enfoque”:

“Si estás experimentando y comienzas a desarrollar audiencias que son totalmente distintas entre sí, digamos que estás haciendo videos sobre recetas de sopa y luego tienes un montón de cosas sobre tutoriales de origami, tal vez quieras dividirlos en canales separados”.

Otros consejos para vencer el algoritmo

Presta atención a tus palabras clave y los metadatos de YouTube

Las palabras clave, las descripciones, los subtítulos y las etiquetas que se relacionan directamente con el contenido del video es lo más importante para optimizar estos videos.

Esto significa que necesita títulos y descripciones ricas en palabras clave para aumentar sus posibilidades de que el algoritmo pase su video a las personas cuando buscan.

Asegúrese de optimizar su descripción

Esta es una de las claves del algoritmo de YouTube. A la plataforma le gustan mucho las descripciones largas que incluyen los números de las personas involucradas en el video, así como enlaces a otros contenidos, redes sociales o su sitio web (recuerde incluir https:// delante de la URL para activarla). 100 palabras o más es lo que estás buscando.

Agregue un diálogo o una transcripción de la letra

Muchas personas ven videos sin sonido, por lo que si estás tratando de transmitir algo importante, asegúrate de cargar subtítulos creados por nosotros mismos. Lo mejor es que también están indexados para la búsqueda para ayudar a clasificar más alto en los resultados de búsqueda.

Optimización del final de estos videos

Aunque es fácil mantener un final simple a través de un video, hay muchas oportunidades de marketing. Si se dirige a los espectadores de otro video en su canal, nuestro solo obtendrá más interacción, si no, también se completará con el requisito de participación del algoritmo de YouTube.

Esto se puede hacer de varias maneras, desde marcas de agua hasta pantallas finales y tarjetas, todas las cuales se pueden vincular a otro video en su canal.

Fomente las suscripciones

Las suscripciones no solo son útiles para la participación, sino que también ayudan a su clasificación de búsqueda, ya que YouTube asegurará que su alcance se amplifique como resultado. A veces, crear un tráiler de canal puede atraer a las personas a suscribirse.



Con todos estos consejos, estamos seguros que tus videos y tu canal serán exitosos y lograrás incluso monetizar los videos y tu contenido personalizado. Parece complicado, pero la verdad, YouTube tiene muchas formas de como vencer su propio algoritmo y lograr los objetivos.