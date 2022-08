La campaña de usuarios para que Instagram deje de parecerse a Tik Tok

Las redes sociales son furor desde hace mucho tiempo, pero como consecuencia de la pandemia, parecen haber ganado más adeptos y también a muchos usuarios que no solamente consumen contenido, sino que además las comenzaron a utilizar como una vidriera para mostrar lo que hacen o ciertos productos.

Durante el confinamiento por el Covid-19, las redes sociales se convirtieron en la compañía de muchos y de hecho, algunas personas comenzaron a hacer cambios en sus vidas a raíz del contenido que ofrecían las mismas. Por ejemplo, hubo personas que comenzaron a hacer ejercicio como crossfit a través de clases guiadas, otras se volcaron a las manualidades gracias a la cantidad de tutoriales disponibles, y a otras les sirvió para mostrar sus emprendimientos, proyectos o como medio de vida gracias a la publicidad de ciertos productos como maquillajes, perfumes, prendas de vestir, agencias de viajes o hasta billeteras virtuales.

Cada una de las redes sociales tiene características propias que las diferencian de las demás y las hacen únicas, o eso parecía y se creía, hasta que Instagram lanzó nuevas actualizaciones que se parecen demasiado a cómo funciona Tik Tok, lo que provocó el cuestionamiento y rechazo por gran parte de los usuarios.

Los cambios que planea Meta para Instagram

Con anterioridad Instagram había anunciado, a través del CEO de Meta (empresa que nuclea Facebook, Instagram y WhatsApp), las actualizaciones y también reveló sus deseos de ganarle a Ti Tok en cuanto a número de usuarios y descargas, teniendo en consideración que la red social de origen chino fue la más descargada en el último año.

Al aparecer en la escena Tik Tok en el año 2020, Instagram agregó como una función, aquella que da la posibilidad de crear Reels que son videos de poca duración.

Esta fue la primera muestra de competencia directa entre ambas redes sociales.

Hace poco tiempo, Instagram dio a conocer algunas funciones para que los Reels tengan una versión mejorada siendo más creativos y colaborativos.

Con dicha actualización, aquellos videos que duren más de 15 minutos, pasarán a ser Reels para lograr más visibilidad y alcance entre quienes naveguen por dicha red social aunque no sigan al usuario que está creando dicho contenido.

De esta manera, Instagram fusiona el ítem de “Video” y de “Reels” en uno solo en los perfiles.

Las funciones añadidas por Instagram hacen que la red social se parezca más a Tik Tok si de los formatos de las publicaciones y algoritmos hablamos, y es por esto que los usuarios dejaron ver su malestar ya que la gran parte de ellos no ven el contenido que siguen normalmente.

Además expresaron su descontento por la cantidad de contenido pago al que consideran totalmente excesivo.

Que Instagram vuelva a ser Instagram

Para que Instagram vuelva a ser lo que era y recupere su esencia, muchos usuarios y hasta influencers llevaron, y siguen llevando, adelante una campaña llamada “Make Instagram Instagram Again” (Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram en español).

La campaña se viralizó teniendo más de dos millones de “likes” y así se fueron sumando diferentes usuarios para que cada vez el pedido llegue a más personas. Hasta Kylie Jenner y Kim Kardashian la compartieron a través de sus historias.

De hecho Kylie Jenner añadió que Instagram debería dejar de querer ser Tik Tok y que los usuarios y ella misma solo querían ver fotos de sus amigos.

Gracias a la campaña iniciada por la fotógrafa profesional cuyo nombre de usuario en la red social es “Illumitati”, más usuarios se fueron sumando para manifestar su descontento con respecto a las nuevas funciones de Instagram.

Es más, la petición está disponible en un sitio web para que se eliminen las actualizaciones y ya tiene más de 200.000 firmas.

Algunos motivos que llevaron al cambio

A comienzos de año, Mark Zuckerberg, ya había advertido sobre cambios cercanos a realizarse.

En el feed de Instagram predominan las publicaciones de videos de poca duración de perfiles que los usuarios no siguen, lo que dificulta que esos mismos usuarios sí puedan estar actualizados con el contenido que consumen y eligen seguir diaria y habitualmente.

Este método le ha funcionado a Tik Tok porque permite que el contenido publicado se considere como interesante y pueda llegar a más usuarios.

Por un lado, se entiende perfectamente que Instagram pretenda estar al día con ciertas funciones o innovaciones para no perder con su competencia y para no quedarse atrás tecnológicamente, además de querer cumplir ciertas expectativas, pero por otro lado, es obvio que los usuarios no quieren una red social similar a otra porque cada una de ellas fue diseñada con un propósito particular.

Lo cierto es que con el disgusto de las influencers como Kim Kardashian y Kylie Jenner que tienen millones de seguidores en sus cuentas, el descontento se ha hecho masivo y tal vez pueda llegar a haber ciertos impactos, aunque difícilmente Instagram dé marcha atrás con las nuevas actualizaciones.

¿Por qué es tan importante la opinión de las Kardashian?

Si bien los usuarios esperan expectantes alguna respuesta o comunicado por parte de Instagram como resultado de la campaña para que vuelva a ser como en sus orígenes, no existió ninguna declaración oficial.

De todas maneras, lo que piense Kylie Jenner es importante porque se trata de una personalidad muy influyente y tuvo un rol determinante en lo que sucedió con Snapchat.

En el año 2018

Por último, y no menos importante, hay que tener en cuenta que toda la familia Kardashian – Jenner, utiliza Instagram para promocionar y vender maquillaje, ropa y todas sus marcas, además de hacer de sus vidas un reallity show en donde la red social cumple un papel fundamental.