¡Lo nuevo de Instagram se las trae! Sumará moderadores a las transmisiones en vivo

Los vivos de Instagram existen desde el año 2016, pero fue en el 2020 que se produjo lo que podría ser el punto más alto de masividad de esta herramienta que ofrece la red social. Durante la pandemia del COVID-19, era moneda corriente ingresar a la aplicación y ver en simultáneo varios “globitos” que señalaban que un perfil estaba realizando un vivo. Un alto porcentaje de los usuarios de Instagram hicieron vivos, desde cuentas famosas o verificadas, hasta usuarios corrientes. Este crecimiento en la implementación de los vivos, sirvió para descubrir cuestiones a mejorar.

La figura del moderador

Una de las novedades que sumó Instagram para sus usuarios es la figura del moderador. Las personas que realizaban vivos, solían tener dificultades para leer los mensajes, seguir el hilo de las preguntas que les realizaban por chat o aceptar solicitudes para unirse al vivo, mientras hablaban a la cámara. Con la posibilidad de tener un moderador, los usuarios podrán estar mucho más presentes en sus directos en vivo de Instagram.

Cómo seleccionar un moderador en el vivo de Instagram

Ahora, los usuarios que estén transmitiendo en vivo van a poder seleccionar un moderador, yendo al menú que se despliega de los tres puntos que aparecen en la pantalla durante el vivo. Allí aparecerá una pestaña con una lista de usuarios sugeridos para que oficien de moderadores. También habrá una barra de búsqueda para que el usuario creador del vivo pueda buscar otro perfil de su lista de contactos a los que sigue, y seleccionar desde allí al moderador que desee.

¿Cuál es la función del moderador?

El moderador ayudará al creador del vivo teniendo acceso a un menú del cual podrán elegir responderle a un usuario que haga una pregunta o comente en el chat del vivo, reportando comentarios ofensivos, eliminando usuarios o desactivando sus comentarios, y siguiendo a algún usuario que se haya unido.

La idea principal es que el usuario que esté realizando el vivo pueda estar enfocado en la transmisión, cómodo en su silla gamer y con la tranquilidad de que un moderador está respondiendo los mensajes y manteniendo la calma en el chat y con los usuarios espectadores del vivo.

La moderación en otras aplicaciones

Actualmente, la moderación es un elemento importante en cualquier plataforma que tenga la función de transmitir en vivo, como lo son YouTube o Twitch. En estos sitios los comentarios pueden llegar a tornarse bastante agresivos e incluir amenazas.

Twitch hizo un gran trabajo en el desarrollo de la figura y tarea del moderador, siendo que estas personas se consideran una parte vital de la plataforma. Allí los moderadores suelen ser más de uno y conforman un equipo de moderadores que debe conocerse con el usuario que realiza la transmisión y tener una buena comunicación entre ellos para que todo salga de la mejor manera posible.

La plataforma Twitch creó incluso un panel de control específicamente para los moderadores, llamada la Vista de Moderador. Esta sección se enfoca en que los moderadores puedan tener fácil y rápido acceso a todas las herramientas de moderación, sin perderse del chat ni del reproductor en vivo, mientras esté sucediendo el stream.

El ciberacoso

El ciberacoso es la intimidación o acoso a través de distintas herramientas de las tecnologías digitales, como pueden ser las redes sociales, las plataformas de juegos en línea y la mensajería móvil, entre otras.

Este comportamiento puede manifestarse de diferentes formas, como puede ser: enviando mensajes, imágenes o videos que sean amenazantes, hirientes u ofensivos a través de las distintas plataformas de mensajería digital, creando cuentas falsas para hacerse pasar por otra persona y así intimidar a otros usuarios, o difundiendo videos e imágenes que puedan avergonzar a otras personas a través de las redes sociales.

Una red social que se renueva constantemente

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas, que, en comparación con otras que han ido pasando de moda, supo adaptarse a los nuevos cambios lanzando nuevas herramientas y novedades para sus usuarios. Ejemplo de esto es la cantidad de filtros que ha añadido, la opción de carrusel de fotos al subir una publicación, las historias que desaparecen a las 24 hs., la sección de videos IGTV, los videos más cortos denominados reels, las transmisiones en vivo y la opción de poner pronombres en el perfil, entre otras.

Entre todas estas novedades, la aplicación también debió incorporar medidas de protección para sus usuarios contra el ciberacoso.

Instagram vs el ciberacoso

Entre las incorporaciones que hizo Instagram para reducir el ciberacoso, se encuentra la prueba piloto de “Límites”, una función de la app para que los usuarios puedan elegir si desean o no ver determinados contenidos en el inicio. Estas publicaciones que oculten puede ser que no infrinjan las normas de seguridad de la aplicación pero si el usuario no quiere verlas por decisión personal, puede limitar el contenido sólo para su perfil.

Esta opción que todavía se encuentra en su fase de prueba, se suma a otras funciones ya utilizadas dentro de la app, como la de bloquear a los usuarios con los que no se desea interactuar. La persona bloqueada no podrá ver el perfil del usuario ni interactuar con él, y tampoco le llegará ninguna notificación acerca del bloqueo.

Otra opción similar a la anterior pero menos radical es la de silenciar a un perfil que pueda estar molestando o acosando, o que simplemente no se quiera ver en el inicio. La persona silenciada tampoco recibirá ninguna notificación al respecto, pero podrá seguir viendo el perfil y las publicaciones del usuario.

A estas funciones se le suman otras como la posibilidad de subir contenido de historias a una sección de “mejores amigos”, restringir comentarios en publicaciones, elegir quién puede responder a una historia o decidir ocultar la historia publicada a determinados perfiles, y las opciones de reportar cuentas o publicaciones que puedan ser ofensivas o falsas.