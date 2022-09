Los nuevos círculos de Twitter: cómo se usan y por qué son la mejor opción para mantener la privacidad

Hoy en día es prácticamente imposible encontrar a alguien con un celular y que no lo use constantemente. Se ha convertido en una especie de obsesión para las personas de todas partes del mundo. Usamos nuestro móvil para hacer llamadas, mandar mensajes, sacar fotos, grabar videos o notas de voz, jugar, entre tantas otras cuestiones.

De todas maneras, existe algo más de lo que la gran mayoría somos culpables y quizá no nos enorgullezca. Pasamos horas y horas… y horas en las redes sociales, como si estuviésemos completamente hipnotizados por el contenido (puede que lo estemos).

Una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas es ni más ni menos que Twitter. Por eso, en el presente artículo, hablaremos un poco acerca de esta herramienta y sobre cómo funcionan los llamados “círculos”.

Twitter

Para comenzar, es necesario hacer un rápido repaso sobre qué es Twitter, para qué sirve, cuáles son sus beneficios, en caso de que el lector no esté del todo familiarizado con la aplicación. Dicho en pocas palabras, consiste en una red social con una cantidad impresionante de usuarios.

Twitter es una aplicación completamente gratuita que permite a sus usuarios escribir mensajes de forma veloz y sin ninguna complicación. Cualquier persona tiene la posibilidad de crear un perfil y usarlo como guste, sea para compartir opiniones, poemas, pensamientos, etcétera.

Más allá de esto, también es esencial mantenerse informado sobre todo lo que está pasando en el mundo circundante, ya que esa es una de las principales características de Twitter. Proporciona información en tiempo real, incluyendo las tendencias del momento.

Y eso no es todo. Además de compartir tus pasiones y de encontrar los hechos y las noticias más importantes de manera resumida, Twitter incluye un montón de funciones adicionales que vale la pena conocer. A continuación, las nombramos.

Para estar en contacto con otras personas sin importar en dónde estés, en tu tablet, pc gamer o en tu celular, porque puedes comunicarte con quien quieras.

Para hacer publicidad de, por ejemplo, tu empresa, en caso de tenerla. El enviar mensajes masivos y compartir anuncios con los clientes es muy útil para hacerles llegar las novedades de tus productos y de tus servicios, además de para atraer a potenciales usuarios.

Para realizar peticiones o reclamos porque te permite comunicarte con las cuentas de empresas y recibir atención al cliente de forma inmediata.

Entonces, como habrás podido ver, Twitter tiene un montón de cosas para ofrecer, motivo por el cual no es sorprendente que sea una aplicación tan popular en la actualidad. Sin embargo, muchos usuarios todavía no saben cómo funcionan los círculos de la aplicación, o siquiera qué son. Así que echaremos un vistazo a esta cuestión para que haya una mejor comprensión del concepto y se le pueda sacar el máximo provecho a la plataforma. Después de todo, no queremos quedarnos afuera de sus impecables funciones, ¿verdad?

Los “círculos” de Twitter

Es muy probable que el lector sepa a qué nos referimos cuando hablamos de los “amigos cercanos” de Instagram. Tantos usuarios han dejado entrar a ese pequeño círculo verde de confianza a una enorme cantidad de seguidores. Si eres de quienes utilizan esa función, te agradará saber que podrás expandir tu círculo y llevarlo a Twitter.

Los usuarios tienen la opción de agregar hasta 150 personas a su Twitter Circle, es decir, crearán una audiencia específica para compartir ciertas publicaciones. A diferencia de Instagram, esto no es una función de historia, sino que se aplicará a los tweets en sí.

Entonces, ¿cómo funciona ? Al redactar un nuevo tweet, aparece la opción de aclarar si es "público" o si es para un circulo determinado. En este segundo caso, se te solicitará una lista de usuarios para agregarlos o eliminarlos de tu círculo de Twitter, pudiendo seleccionar hasta un total de 150 usuarios. Esa lista la podrás edita cuando desees.

Una vez que estés listo para publicar un mensaje destinado a tu círculo, solo tienes que redactar el tweet como lo harías normalmente, seleccionar “círculo de Twitter” a la derecha de tu nombre y, luego, tocar el botón “Twittear” para que los usuarios que has elegido antes lo vean y respondan de querer hacerlo.