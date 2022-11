Moda masculina: atrévete a explorar nuevos colores

Cuando se trata de vestimenta para hombres, las opciones pueden ser limitadas. Sobre todo, en lo que respecta a las paletas de colores, tipos de telas y estampados. Sin embargo, muchos hombres de diferentes edades y estilos están comprobando que atreverse a usar y a combinar colores es una idea que aporta elegancia. Por ejemplo, desde hace tiempo, las camisas para hombres vienen en gran variedad de colores y estampados. Esto nos ayuda a sumar impacto a los atuendos que armamos con prendas básicas, como pantalones o blazers.

Cuando se trata de camisas casuales para hombre, el cuadrillé, las rayas, los estampados, etc. aportan frescura a los atuendos. Una camisa casual junto con jeans y un abrigo sport son atuendo perfecto para salir a bailar un sábado a la noche o pasear durante el día.

¿Pero cómo combinar nuestras prendas? ¿Qué colores van bien? Sigue leyendo esta nota para saber cómo lograr un look elegante en el uso de camisas para hombre y en jeans denim.

Las paletas de colores que mejor combinan

Un polo para hombre es una prenda indispensable en cualquier guardarropa. De eso no quedan dudas. La versatilidad de esta prenda trasciende todos los estilos. Si no tienes un polo con cuello para hombre, realmente deberías considerar comprar una. Será tu salvadora en más de una ocasión. Pero aparte de las prendas básicas, necesitamos prendas que reflejen nuestra personalidad. Camisas, pantalones, polos y gabardinas que expresen nuestro estilo personal y nos ayuden a construir looks para diferentes ocasiones. Nuestro estilo personal es una carta de presentación frente al mundo, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta y hoy hablaremos de los colores.

Colores vibrantes

A medida que crecemos, los colores vibrantes son desterrados de los guardarropas masculinos. Pero esto no tiene porqué ser así. Las prendas y accesorios de color son favorecedores si sabes utilizarlas. Al contrario de lo que se piensa, un atuendo donde se combinan colores vibrantes como naranja con violeta y verde puede ser elegante.

Un hombre que se anima a combinar colores vibrantes, como el rojo o el turquesa, es una persona que no tiene miedo a ocupar un rol protagónico en todas las ocasiones. Los colores vibrantes ayudan a transmitir confianza y energía.

Una advertencia: por lo general, se piensa que si usamos un color vibrante con prendas de color negro, estamos “atenuando” el color fuerte y que el look se verá más elegante: ¡Error! Usar un color como, por ejemplo, turquesa con negro solo acentuará el color turquesa y se verá discordante con la sobriedad del negro. No es recomendable, a menos que el contraste intenso sea tu objetivo.

Un tip: aprovecha las ofertas en camisas de hombre para adquirir prendas en colores vibrantes y jugar con tu look.

Colores neutros

Los tonos “arena”, los tonos beige e, incluso, los colores pasteles son grandes aliados al momento de armar un guardarropa. La primera ventaja es que aportan gran versatilidad a las prendas. Por ejemplo: Si adquieres una casaca para hombre color celeste puedes combinarla con una camisa casual blanca. También es importante que aprendas a utilizar accesorios, como unos lentes RayBan o un pañuelo naranja. Los colores neutros siempre son una buena base para construir atuendos para distintas ocasiones, ya sean formales o casuales. No tengas miedo a probar distintas combinaciones, ve despacio hasta qué encuentres lo que te gusta y te hace sentir cómodo.

Una advertencia: No es necesario hacer solo el trabajo que los expertos ya han hecho por nosotros. Consulta revistas de moda masculina (sí, las hay) y las pasarelas de los mejores diseñadores de ropa para hombre. Podrás sacar ideas nuevas y elegantes.

Un tip: Si buscas casacas en promoción, anímate a comprarlas en tonos beige o verde musgo. Será un disparador para reunir otros colores en tus looks.

Azules, negros y grises

Estos colores son clásicos cuando de elegancia se trata. Puedes crear atuendos en paletas de azules o grises. Gris y negro, o negro y azul también son combinaciones poderosas. Las casacas para hombre en Perú suelen venir en estos colores y es una buena inversión en lo que refiere a indumentaria, ya que de esta manera tendrás colores que se pueden combinar con muchos otros.

Si buscas inspiración para armar looks elegantes, pero actuales y casuales puedes googlear “dark academia para hombres”. Este término hace referencia a un estilo o “aesthetic” que se impuso en las redes sociales en los últimos años. Este look tiene preferencia por los atuendos otoñales o invernales que hacen referencia a la vida académica de mediados de siglo XX. Las prendas son básicas como pantalones de gabardina, blazers o camisas, combinados con bufandas, gafas o cinturones.

Una advertencia: Hay muchas tonalidades de grises y azules. Por ejemplo, hay grises más marrones o grises más azulados. Ten en cuenta la tonalidad de tu piel para hacer la mejor elección.

Un tip: La mejor manera de saber cuáles son los colores que te favorecen es hacer un auto test rápido de colorimetría. Mira tú antebrazo ¿ves las venas debajo de tu piel? ¿De qué color son?

Si las venas se ven azules o violetas, tienes una piel “fría”. A las pieles frías les favorecen los azules, rosas, verdes opacos, bordó y plateado.

Si las venas se ven verdes, tienes una piel “cálida”. A estas pieles les favorecen las naranjas, rojos, cobres, dorados, terracotas, verde hoja y dorados.

Además, sabrás si un color te desfavorece porque notarás que te apaga y destaca tus imperfecciones (ojeras, rojeces, marcas, etc.). Si te interesa este tema en profundidad, lo mejor es que consultes con un asesor de imagen.

Esperamos que esta nota te haya servido para animarte a explorar nuevos colores e incorporarlos en tu guardarropa. Ya sea con una casaca para caballero o con unos pantalones, la mejor forma de saber cuál es tu es probar diferentes cosas que te gusten. De esta manera, sabrás con cuáles prendas, colores y diseños te sientes más cómodo. Recuerda siempre que nos vestimos para un momento y lugar, debes estar listo para la ocasión y elegante para deslumbrar.