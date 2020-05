"A Adrián le soltaron la mano como a Marcelo": la interna del Grupo Clarín que podría decretar el cierre de PolKa

En las últimas horas, los rumores del posible cierre de la productora PolKa encendieron la alarma en la industria de la televisión. Se trata, en efecto, de una de las generadoras de contenidos más grandes del país; en especial después de que Sebastián Ortega vendiera el año pasado el paquete accionario de Underground a la cadena Telemundo. La interna del Grupo Clarín que podría decretar el fin de la productora de Adrián Suar, el reclamo de los sindicatos y la pregunta que se hacen muchos de los principales actores del mercado: ¿se trata del fin de la ficción nacional?

Se viven momentos de tensión e incertidumbre en los pasillos de PolKa. "Somos al menos 400 empleados fijos, entre técnicos, productores y demás. Se suspendieron las dos ficciones que estaban planificadas para este año y hay incertidumbre con respecto a lo que va a suceder. Ya no estamos hablando de cuándo volvemos a trabajar, sino que nos preguntamos si va a existir la productora directamente", advierte a BigBang uno de los empleados.

La primera señal de crisis se vivió en el mes de marzo, cuando la productora pagó sólo el 70 por ciento de los sueldos. Por ese entonces, después de un paro del sindicato de actores, las grabaciones de Separadas y El Tigre Verón seguían en marcha. Se suspendieron recién el 17, sólo tres días antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social obligatorio. El 19 salió al aire el último capítulo de la ficción protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez; entre otros.

"El plan original era retomar las grabaciones a mediados de abril, algo que efectivamente no sucedió por obvias razones", sostienen desde la productora, que en las últimas horas confirmó que la principal tira diaria se suspendió por motivos económicos. "Se terminaban los contratos en julio y había que renegociar. Se va a pagar todo, pero no se puede sostener el proyecto lamentablemente. Si no se produce, no se generan ingresos y en esa rueda entramos".

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, la decisión de mantener El Tigre Verón responde a que sólo faltaban quince días para culminar con las grabaciones. "En el caso de Separadas, los capítulos se iban grabando casi semana a semana; por lo que no sólo no había material para emitir, sino que además quedaba todavía una gran parte del proyecto sin realizar. Hoy, sin ingresos, resulta inviable. Hay que tener en cuenta que, en promedio, cada capítulo de Separadas costaba cerca de cuatro millones de pesos".

Suar entró en abril en una encrucijada: debía el 30 por ciento de los sueldos de marzo y no tenía ingresos para hacer frente a los de abril. Sin respuesta del Grupo Clarín, que es dueño del 55 por ciento del paquete accionario de la productora, solicitó la ayuda del Gobierno e ingresó en el programa de asistencia de pago a privados. La deuda se terminó de pagar recién el último día hábil del mes de abril. Si bien el Grupo inyectó dinero para sostener los sueldos de algunas de sus unidades de negocios (como TN), lo cierto es que la planta de periodistas del diario, por ejemplo, fue notificada a comienzos de mes de que recibiría el sueldo de abril en dos cuotas: la última a cobrar el día 22.

"Clarín le soltó la mano", reconocen desde el entorno del productor, dueño del 27 por ciento del paquete accionario; que se completa con el 18 por ciento en manos de Fernando Blanco. "El Grupo es el principal accionista de la empresa y bajó el pulgar a todo. Si el dueño mayoritario dice: 'Hasta acá', no hay mucho más margen de acción posible. Esto no es nuevo, Adrián viene peleando desde hace años para poder sostener a la productora".

El año pasado, los números respaldaron a Suar. Argentina, tierra de amor y venganza se convirtió en lo más visto de la pantalla de El Trece. "El planteo del Grupo no es personal, tiene que ver con la viabilidad económica de producir en la Argentina. Los costos son muy elevados, la pauta publicitaria se desplomó en los últimos años y hay un vuelco hacia otras plataformas de contenidos. El encendido bajó. Pero el año pasado, ATAV rompió todos los números que habían proyectado y eso le dio una espalda interna adicional, que con el tema del coronavirus se desplomó por completo".

La tensión con Suar se suma a la que semanas atrás denunció públicamente Marcelo Tinelli, quien acusó al grupo de llevar adelante una campaña en su contra, pese a ser una de las figuras del canal. "Esta vez, el titular lo pongo yo: Clarín miente", disparó en diálogo con Luis Novaresio, después de que el Grupo publicara una serie de notas en donde acusaba al conductor de violar el aislamiento por su traslado al sur.

"Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo (por las columnas de Alejandro Borensztein), con una falta de respeto absoluta. No llego a entender el porqué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín no termino el día".

Por estos días, la redacción del diario trabaja con modalidad home office. El estallido de una de las figuras del grupo sorprendió a más de un periodista. Pero la enemistad con parte de las "líneas altas" del diario es conocida por todos. "Hay una idea de que el Grupo se mueve en bloque y la realidad es que no es así. Una cosa es el canal, otra el diario; desde ya hay comunicación, pero está compartimentado. El problema de Marcelo no es tanto con El Trece, sino con el diario", advierten fuentes internas. Un detalle que no pasó inadvertido por los propios es que la cobertura de los movimientos de Tinelli no se realizó desde la sección de espectáculos, sino que fue un tema "que siguió de entrada sociedad".

El problema de Suar, en cambio, es con quienes habilitan o no la inyección de plata necesaria para poder sostener la productora que, de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, este año se limitará a concluir las grabaciones de El Tano Verón, pero no sumará ninguna nueva ficción. La posibilidad de vender la productora no se descarta.