"A mí no me eduquen": la noche furia de Fede Bal y el escándalo en la pista de Showmatch

“¡Ustedes no tienen idea de lo que hemos trabajado, con ese puntaje no nos están respetando todo el laburo que hicimos!”. Furioso, Fede Bal comenzó así su durísimo descargo contra el jurado del Bailando en ShowMatch, que le puso una baja puntuación por el baile que hizo junto a su compañera Soledad Bayona en honor a Elvis Presley. Se peleó con Ángel de Brito, Pampita y Aníbal Pachano.

Todo ocurrió anoche, tras el baile de homenajes, que terminó con un escándalo entre Fede Bal y el jurado del Bailando. La semana pasada ya había quedado en el ojo de la tormenta Luciana Salazar, y ahora desde el jurado le apuntaron a los participantes pero también a los coaches: “La próxima tienen que pensar más, bailaron muy bien, pero nada. Podrían haber elegido una idea, todos eligieron lo mismo”, se quejó De Brito.

Pampita Ardohain coincidió con su compañero, pero fue más allá: “No queremos ver comedia musical y clips. Si son tan buenos, ¿qué les costaba hacer lo que nosotros les estábamos pidiendo?”. La modelo que en los próximos días se casará por segunda vez aseguró: “Las excusas no sirven, ¿si venían viendo que no nos había gustado con otros participantes por qué se aferraron a esta idea?”.

Florencia Peña tampoco se quedó atrás: “No vimos equipos generando ideas, fue más de lo mismo. Estoy viendo cabezas creativas que están agotadas, no veo creatividad”.

Hasta ahí, Fede Bal había escuchado con atención, pero luego estalló de furia, malestar y enojo por la dura evaluación del jurado del certamen de El Trece: “Ustedes no tienen idea de lo que hemos trabajado. Con ese puntaje no nos están respetando el laburo que hicimos”. Lourdes Sánchez también lanzó críticas: “A Luciana Salazar le pusiste un 3 y su homenaje fue totalmente fallido, ¿en qué te basás para ponerle un cero?” Me parece totalmente injusto y encima es mentira que se puede cambiar una coreografía en tan poco tiempo”.

Bal y su pareja de baile terminaron con apenas 12 puntos, debido a que el periodista Marcelo Polino ratificó la dureza de sus compañeros a la hora de juzgar el baile: “Es muy triste todo lo que se escucha. Si no pueden modificar un minuto de una coreografía dedíquense a otra cosa. Nosotros somos cuatro locos y ahora estamos diciendo todos lo mismo, ¿no te da que pensar que podemos tener algo de razón?”, lanzó Polino, que fiel a su estilo les puso un 0.

Pero el escándalo no terminó ahí, y se apoderó de la noche del Bailando 2019 en ShowMatch. Ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli, la pelea entre el jurado y Fede Bal continuó varios minutos. Flavio Mendoza le pidió a Bal que no lo subestimara: “Tienen que entender que si no gusta, no gusta”.

Cuando Pachano estaba por comenzar a hablar, Bal lo interrumpió de entrada: “A mí no me eduquen, me vas a hablar pero no me vas a educar en nada. A mí no me gusta que me reten, tengo 30 años y quiero que se me respete. Mi mamá y mi papá hicieron mucho por mi educación, puedo ser muchas cosas pero soy educado”. Pero Pachano no se quedó atrás: tildó a Bal de “soberbio maleducado” y “mal compañero”. La suerte del hijo de Carmen Barbieri se definirá la semana que viene.