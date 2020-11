"A mí no me la pongan": la advertencia de Feinmann sobre la vacuna rusa y la insólita comparación con el aborto

El periodista Eduardo Feinmann está en una cruzada contra la vacuna rusa, la Sputnik V, contra el coronavirus (Covid-19). Hoy en su programa en Radio Rivadavia comparó su negativa a aplicarse esa vacuna, que no será obligatoria, con la decisión de una mujer de abortar. “Utilizando el mismo concepto de las abortistas, yo con mi cuerpo hago lo que quiero”, dijo el periodista que ya venía de hacer un paralelismo con la vacuna ayer en el pase en A24 junto al conductor Jonatan Viale.

Hoy Feinmann se encontraba el pleno debate en su programa con ese tema cuando lanzó la frase mencionada anteriormente. “Si una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, para matar a un bebe dentro de su panza. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero”, agregó para rematar con: “A mí la rusa (por la vacuna) hasta tanto no se demuestre lo contrario, a mí no me pongan la rusa obligatoriamente”.

La polémica que generó sobre la obligatoriedad de la vacuna fue tal que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que fue además quién viajó a Rusia para conocer los avances de la investigación de la Sputnik V, tuvo que salir a desmentir que se tenga pensado tomar esa medida.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Ninguna vacuna contra el COVID será obligatoria”, manifestó en declaraciones a la prensa al tiempo que solicitó: “Estemos con calma y analicemos la situación con la mayor serenidad posible. Es el momento de dar un paso bien grande, de superar cualquier grieta, y la población tiene que entender la estrategia del Estado nacional”.

Vizzotti además informó que el expediente de la vacuna “Sputnik V”, de origen ruso, “ya ingresó en ANMAT para analizarla y avanzar en los debidos procesos”, y explicó que se realizará “una campaña extraordinaria” sobre la que “apostamos a que se construya confianza” ya que “en la decisión de evaluar vacunas no existe la geopolítica sino que existe la evaluación de la seguridad y la eficacia”.

Asimismo, informó que en el país las “ofertas concretas que se están analizando, en esta primera etapa, para iniciar la vacunación lo antes posible son las de Astra-Zéneca, de Pfizer, de Rusia, de Johnson & Johnson y de China”. Agregó también que, en la primera fase, se definió “no tener fines de lucro por parte de los laboratorios”.

Ayer, en el pase con Viale, Feinmann trazó un paralelismo entre la vacuna y la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Pensaba, no sé por qué a veces hago asociaciones libres. Y pensando, tanto hablamos de la vacuna, la Corte terminó de vacunar a la República”, dijo.

“Cristina logró inmunidad. Si vos te ponés la vacuna, el virus no te ataca. Y si te ataca, no pasa nada. El virus para Cristina son las causas judiciales. Son pesadas y el camino es la cárcel”, analizó

“Logró, con la vacuna de la corte, inmunidad. Y la impunidad vía libre”, consignó el analista político, afirmando también que la dirigente peronista posiblemente haya “celebrado con champagne” el fallo de la Corte Suprema.