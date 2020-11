"A mí no me tocás": la feroz pelea de Dalma y Jana durante la operación de Diego

Diego Armando Maradona fue operado "de manera exitosa" el martes por la noche, luego de que se le detectara un hematoma subdural tras su internación en La Plata. El Diez fue trasladado por disposición de su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, a la Clínica Olivos, donde finalmente fue intervenido y actualmente cursa el posoperatorio en terapia intensiva con buena evolución.

Al Diego se le descubrió un hematoma subdural -producto de un golpe en la cabeza-, luego de la tomografía que le fue realizada en la clínica Ipensa de La Plata, donde estuvo internado desde este lunes a causa de "un bajón anímico que afectó su alimentación" y le ocasionó un cuadro de anemia y deshidratación. A pesar de que todo estaba listo para la intervención del ex futbolista, sus hijas Gianinna, Jana y Dalma Maradona se opusieron desde un principio y realizaron una presentación judicial para reclamar la tutela de su padre y evitar la cirugía.

Afortunadamente, alrededor de las 22.30 se terminó la intervención quirúrgica y Maradona fue trasladado a su habitación en terapia intensiva, donde actualmente descansa y deberá prepararse para la rehabilitación. "La evolución de Diego se está dando de un modo favorable sin complicaciones, se encuentra sin déficit neurológico y cursa un excelente posoperatorio", sostuvo este miércoles su médico personal.

Pero si bien el delicado estado de salud de Maradona acercó y, de alguna manera, unió a sus hijos, dos de ellos habrían mantenido un fuerte cruce en la sala de espera dejando en clara evidencia que todavía existe una relación tirante entre ellos. Horas antes de la operación, Dalma y Gianinna, por un lado, y Jana, por el otro, se hicieron presente en el nosocomio para acompañar a su padre. También estuvieron las hermanas del Diez y Verónica Ojeda.

En este contexto, esta tarde en Intrusos dieron a conocer detalles del tenso clima que se vivió en la sala de espera. "Me cuentan que la tensión era enorme. Verónica estaba separada del grupo. No hubo saludos. Dalma y Gianinna estaban juntas. Ellas hablaban con sus tías. Jana también hablaba. Con Gianinna tiene más diálogo. Obviamente, durante la operación hubo silencio, cortado por algún murmullo o el uso del celular", contó Jorge Rial.

Y agregó: "Hasta que en un momento entra el médico, junta a la familia de Maradona, y dice que la operación salió bien, que fue un éxito, que se iba a recuperar, que ya lo llevaban a la sala y que estaba saliendo de la anestesia. Ahí me dicen que se sintió un alivio enorme". Sin embargo, el conductor del ciclo de América remarcó que la calma no duró demasiado debido a un contundente pedido de Dalma.

"Pero en un momento se escucha la voz de Dalma, quien dice, palabras más, palabras menos, en un tono de voz que no era gritando, pero era de enojo: 'A partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién le daba los medicamentos a mi viejo, de qué manera y quién estuvo al lado de él'", contó. En ese momento, Rodrigo Lussich agregó que el enojo de la mayor de las hijas del Diez se debió a un abrazo "fallido".

"Los gritos de Dalma tienen un detonante, que fue un abrazo fallido. Cuando el médico entra a contarles que la operación había salido bien, la algarabía reina en la sala, todos los que estaba alejados de alguna manera se unen y entra una sucesión de abrazos, besos, no con Verónica, pero sí con las tías y sobrinas, hasta que Jana Maradona intenta abrazar a Dalma. Tal vez fue hasta por un acto reflejo que la intenta abrazar", explicó.

Y amplió: "Pero Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: '¡A mí no me tocás!'. Eso desemboca en la discusión que estás contando vos, Jorge". Fue entonces que Rial volvió a hacer uso de la palabra y continuó con su relato: "Verónica se quedó en un rincón, muda, porque era la más visitante de todas. Pero Jana le dice a Dalma: 'Si vos querés todo eso, tenés que estar más con papá´".

Según Rial, Jana no se quedó callada y le recriminó a su hermana: "´Yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos'. Y Dalma le dice: 'Yo tengo una hija'. Y Jana le responde: 'Entendemos lo de tu hija, tenés razón, pero podés tener más contacto, telefónico, en vez de putear tanto'. Eso se ve que a Dalma le pegó", confío el conductor de Intrusos, afirmando que el clima después de esa discusión quedó más que tenso.

Finalmente, Lussich cerró: "En ese cruce en el que Jana quiere abrazar a Dalma, Dalma le reprocha: 'Vos no hablás de (Matías) Morla porque te paga'. Eso le habría dicho Dalma a Jana. Dalma a Morla se la tiene jurada. Y Jana le contesta: 'A mí nadie me paga. Mi papá me da lo mismo que te da a vos'".