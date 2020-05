"A Mirtha no le gustó nada": la confesión de Juanita Viale en vivo que molestó a su abuela

Juana Viale se cargó al hombro la conducción de los dos programas de su abuela, Mirtha Legrand. En efecto, la actriz logró levantar el rating en plena pandemia y, pese a que recibió más de una crítica por sus preguntas vinculadas a la pandemia de coronavirus, su abuela y las autoridades de El Trece están satisfechas con el desempeño. La confesión en vivo que enojó a la "Chiqui".

Todo sucedió en vivo, durante la edición del ciclo emitido los sábados: La noche de Mirtha. Al presentar su look, la actriz le agradeció especialmente al maquillador que la preparó para el programa. "Quiero agradecer a Mauricio Cataraín que hace magia. Tengo un herpes en la boca e hizo magia para tratar de camuflarlo”, afirmó entre risas.

Según pudo saber BigBang, la diva "no se pierde ninguno de los programas de Juanita" y se mostró molesta al escucharla hablando del herpes en vivo. "Mirtha es muy coqueta, cuida mucho las formas. No le pareció adecuado, pero está muy contenta con el trabajo que está haciendo Juanita".

¿Cuándo vuelve Mirtha a la televisión?

Mirtha Legrand podría no regresar más a la televisión. Después de muchos "amagues" no cumplidos, la conductora le confió a su círculo íntimo que no descarta no regresar a sus programas. La "Chiqui" está desconsolada por la muerte de su hermana gemela, Goldy; lo que se suma al fallecimiento de su hermano mayor, Josecito, quien murió en agosto del año pasado. "Están todos conteniéndola, es uno de los momentos más difíciles de su vida y tiene a toda la familia y amigos pendientes de ella".

Quien puso el tema sobre la mesa fue su hija, Marcela Tinayre. En diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana, la también conductora reconoció que su madre no quiere, por el momento, regresar a la pantalla chica. "Ayer (por el lunes) se lo pregunté. Le dije: 'Mamá, ¿te gustaría volver al programa'. Me acuerdo cuando hizo el duelo de papá y después el de Daniel, que fueron tres meses. Me dijo: 'No, por ahora no'. Tiene que recomponerse, como tenemos que recomponernos todos".

La preocupación por la estabilidad emocional de Mirtha comenzó mucho antes del coronavirus. En agosto del año pasado, la noticia de la muerte de Josecito la atravesó por completo. "Nunca la vimos así, estaba absolutamente destruida. Nos preocupa el impacto que esto pueda tener en su salud y en la de Goldie", advirtieron en su momento fuentes cercanas a la familia a este medio.

El vínculo entre la "Chiqui" y su hermana siempre fue muy estrecho, pero se incrementó tras la muerte de su hermano. Hablaban casi cuatro horas por día, en especial en los últimos tiempos que ambas cumplían con el aislamiento social obligatorio y recibían cero visitas. En efecto, Mirtha lleva más de un mes encerrada, con la única compañía de Elvira, su histórica asistente.

"Josecito estaba internado y tenía 93 años, la misma edad que hoy tiene Mirtha. Nunca se puede estar preparado para la muerte, pero en ese caso ya sabían que podía llegar a ser un desenlace. El fallecimiento de Goldie tomó a todos por sorpresa. No estaba enferma, ni internada. Era una señora mayor, pero se fue a dormir y nunca más despertó. Mirtha no estaba preparada para despedirse y menos por videollamada".

Otra de las personas del círculo íntimo de la diva que habló del impacto de la muerte de Josecito en sus hermanas fue Héctor Vidal Rivas, histórico asistente y amigo personal de la "Chiqui". "Esto le cayó sin pensarlo, de sorpresa, sin que Goldie estuviera enferma. Creo que Goldie murió de tristeza, porque nunca pudo superar la muerte de José y eso fue muy difícil".