¡A primera vista! El notero de "Involucrados" se enamoró en pleno móvil en vivo

De guardia en la puerta del edificio donde reside el Mago Sin Dientes -quien fue víctima de un robo domiciliario- el cronista de Involucrados Fabián Rubino tuvo un encuentro casual con una vecina que determinó una lluvia de "cargadas" de sus compañeros.

. "Me caíste bien", expresó Rubino.

Pía Shaw quiso saber si el notero estaba sin pareja y le sugirió que siguiera a la mujer. "Pierdo la nota con el Mago Sin Dientes", se excusó Rubino entre risas.

El notero abordó a la mujer, que salía del edificio, para consultarle sobre el hecho. Muy simpática, ella aseguró no saber que el mediático ilusionista vivía ahí y saludó a cámaraLa vecina siguió su camino y salió de cámara, pero la buena onda entre entrevistada y entrevistador hizo despertar una serie de exclamaciones en el piso de Involucrados. Así,"Si me quedo acá en este edificio no me vuelvo más", bromeó ante la imponente fachada.