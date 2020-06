"¿A quién carajo le importa lo que tenga para decir Susana Giménez? Es una ignorante": Iván Noble, furioso

Sin pelos en la lengua. Iván Noble salió al cruce de las declaraciones de Susana Giménez, quien cuestionó el aislamiento obligatorio decretado por Alberto Fernández, aseguró que tiene miedo de que la Argentina "se convierta en Venezuela" y sostuvo que el brote de coronavirus en el país es culpa de "las villas". "¿A quién carajo le importa lo que tenga para decir Susana Giménez? Es una ignorante", disparó, sin titubeo.

"Siempre me pregunté por qué se le da tanta entidad al discurso de personas que son muy ignorantes, que tienen astucias televisivas muy grandes y por eso son lo que son. Eso son: personas de la tele que fueron muy astutas; no más que eso. No es gente que haya estudiado, que haya ejercido. Hablan como hablan en los bares los borrachos", sostuvo el músico en su paso por el ciclo Sobredosis de TV.

Noble también apuntó contra los medios de comunicación por darle "voz", en tiempos de pandemia. "¿A quién carajo le importa lo que tenga para decir Susana Giménez a esta altura? Estamos viviendo un momento muy dramático. Es una cuestión de vida o muerte. A mí me importa un carajo lo que diga. Por mí, que se vaya a Etiopía. Me da lo mismo".

"La ignorancia es atrevida y las cosas que dice cuando habla de política son descomunalmente de ignorante, pero nadie discute por qué es importante, por qué se le dedica tantos minutos a lo que dice una persona que durante años se sentó en un living e hizo charlar gente".

Por último, reforzó su posición con respecto a la falta de formación de la conductora: "Ella tuvo un oficio y lo desempeñó bien; pero no es científica, ni cientista político, ni socióloga, ni psicóloga, ni nada. Es una señora que habla en la televisión y esa es la relevancia que tiene para mí. Una señora a la que le fue bien en la tele y está muy bien; pero de ahí a endilgarle un discurso con relevancia... para mí no".