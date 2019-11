¡A todo trapo! Los secretos de la millonaria mansión que construyen Laurita Fernández y Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré parecen ya haber pasado la prueba de la convivencia y avanzan, según lo que ella misma declaró en una entrevista a revista Gente, con la construcción de lo que será una nueva casa para la pareja, e hija del actor (Rufina). A días del estreno de la serie que se emitirá por Telefe, Inconveniencia, Laurita contó detalles de cómo será la propiedad.

"La idea fue dejar de decir: '¿En tu casa o en la mía?''. Ya comenzamos el proceso, aunque hoy algo detenidos por la economía que atravesamos, pero firmes en el plan. Estamos remodelando una casa muy a nuestro estilo", dijo la bailarina.

La pareja apunta a que la casa sea grande pero con todos los ambientes integrados, es decir sin divisiones. “Queremos una casa con los ambientes integrados, sin cuartitos, ni recovecos que no nos dejen ver dónde el está el otro”, contó Laurita que en la misma entrevista dio indicios de que la pareja buscará ampliar la familia.

“Quiero hacer más grande esta familia. Pensamos mucho qué momento sería el indicado, teniendo en cuenta que seré yo quien dejará de trabajar, con tantas ideas en mente… Pero finalmente relajé. Nos entregamos a el momento llegará cuando deba ser”, agregó Laurita.

Pero la ex de Fede Bal se encargó de mandar al frente a Cabré. Es que uno de los motivos que dio para explicar la necesidad de espacios muy amplios dentro de la casa es el abultado vestidor que tiene el actor. “Él se hace 'el que no', pero tiene casi más ropa que yo, por lo que vamos a necesitar un gran vestidor”, contó.

¿Boda en puerta?

Sin esquivar la pregunta, Fernández también habló de la chance de que la pareja contraiga matrimonio. "Es algo que fantaseamos juntos, pero sabiendo que en realidad no lo necesitamos. Lo pensamos como el chiche de celebración. Porque nada tendrá jamás más valor que el amor que nos tenemos. Nunca le di valor al matrimonio, pero de imaginarlo, sólo sería con Nico. Siento que ese contrato que uno firma es demasiado material: ¿Tengo que dejar todo esto por escrito? ¡Uf!. Pero admito que me divertiría mucho la propuesta. Porque ese mínimo de romanticismo que tiene el casamiento es lo único que me seduce", dijo.