"A veces la vida te pega un cachetazo": la profunda reflexión de Fede Bal tras curarse del cáncer de intestinos

Tras anunciar que se había curado del cáncer de intestinos que le diagnosticaron en marzo pasado, el actor Fede Bal aseguró que es una bendición no tener que someterse a una cirugía, como ocurre en el 70 por ciento de los casos. “No hablo más con nadie que con los amigos, son momentos de mucha emoción”, sostuvo anoche en declaraciones a América TV.

Bal contó ayer a través de las redes sociales que se había curado del cáncer de Colon que sorprendió y causó conmoción en marzo pasado, debido a que se trataba de una personalidad reconocida y muy joven del mundo de la farándula, con apenas 30 años. Fede Bal publicó un emotivo video donde se lo observa contándole a su mamá, la reconocida actriz Carmen Barbieri, que la enfermedad había desaparecido.

Anoche, en Bal contó: “La verdad es que son momentos de mucha emoción, no hay mucho más que decir con la publicación que hice en las redes, cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos”, remarcó en declaraciones a Polémica en el Bar. Y luego afirmó: “Todavía estoy en shock, es como todo muy nuevo, estoy casi igual que cuando me dijeron que tenía cáncer. Es como que todavía no puedo diferenciar porque hay gente que lucha tanto con esta enfermedad de mierda”.

Pero además, contó por qué fue en persona a avisarle a su mamá que se había curado: “Ellos sufren más que uno, no quisiera estar en su lugar, porque la vi rota”. Además le agradeció a su novia, Sofía Aldrey. “El amor te salva de esta mierda y de esta puta enfermedad, tener a una persona como Sofía es lo mejor que te da la vida”, señaló.

“A veces la vida te agarra y te pega un cachetazo”, remarcó Bal, que recordó que en ningún momento del tratamiento se le ocurrió bajar los brazos.

En su momento, cuando relató que padecía cáncer de intestinos, contó que hasta ese momento creía que se las “sabía todas”. En aquel entonces, principio de marzo pasado, su médico le informó que tenía un 30 por ciento de posibilidades de que con el tratamiento médico se curara sin necesidad de operar. “O sea que tres de cada diez personas se curan. Él me dijo que por suerte es así, porque antes no existía este tratamiento para combatirlos”.

Más temprano, a través de las redes, Bal había compartido el emotivo mensaje: “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30 por ciento de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: me curé”.