“Acá, el puto no soy yo”: Fernando Dente contó cómo fue su cruel despertar sexual

Poco a poco, Fernando Dente se animó a hablar de su sexualidad. El actor y bailarín recordó cómo fue su despertar sexual en diálogo con la revista Gente. Una historia que revela el machismo imperante y que puede ayudar a muchos que al día de hoy siguen sufriéndolo.

Todo sucedió cuando Fernando tenía 13 años y se sintió atraído por un compañero del colegio La Salle de Flores, al que concurría. Con él tuvo su primera vez, pero el recuerdo se ve empañado por la actitud machista y hostil del otro chico, que acompañó el acto con repudiables frases como: “Que quede claro que acá, el puto no soy yo”.

La violenta y contradictoria posición de su primer compañero sexual, hizo que Dente ocultara sus sentimientos. “Esto no va. Quiero ser como Julio Bocca y vivir enfocado en mi carrera. Por aquel entonces, para mí los gays no hablaban de esas cosas; no tenían vida sexual”.

Dos años después, Fer conoció a una chica: su primera y estuvo dos años de novio. “Me deslumbró. Ella, su casa llena de cuadros de Fidel Castro y el Che Guevara. Y, principalmente, el calor de hogar que siempre busqué. Yo era un hijo más. De hecho, aún seguimos en contacto con ella y con sus papás”.

El amor debería completarse con pasión. Me hice cargo del deseo"

Pero a los 17 años, terminó de asumir su sexualidad. “No es mi camino. El amor debería completarse con pasión. Me hice cargo del deseo. De la identidad sexual por la que había sufrido durante tanto tiempo, culpándome. Convencido de que estaba maldito; y por lo que había llegado hasta a odiarme”.