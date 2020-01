¿Acoso a menores en Verano del 98? El productor de cuarenta años que debió ser "ubicado"

Corría el año 1999. Después de su debut televisivo en Chiquititas, Celeste Cid desembarcaba en la segunda temporada de Verano del 98, tira infantojuvenil que por ese entonces lideraba el rating. Por ese entonces, la actriz tenía sólo 15 años y vivía con sus padres. Qué situación vivió con un productor de más de cuarenta años y la contundente reacción que tuvo su mamá al enterarse.

Esta semana, la ex Resistiré protagoniza la tapa de la revista Gente. Consultada sobre si había vivido algún episodio de violencia sexual durante su carrera, Cid reveló que sí, aunque evitó precisar en qué tira le sucedió: "Digamos que se trató de un episodio extraño. Tenía quince años y participaba de un programa".

Por las fechas, Cid interpretaba a la adolescente Yoko en la tira de Cris Morena, en la que compartía elenco con Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer. "Uno de los productores, con quien tenía buena onda, llamaba a mi casa todos los días. A las once, a las doce de la noche y charlábamos".

"A la cuarta o quinta vez, mi mamá me preguntó: '¿Qué edad tiene ese chico?'. 'Cuarenta y pico'. '¿Y no es raro que te llame tanto'?, me dijo. Al día siguiente,mi vieja se presentó en el canal y pidió hablar con su jefe: "¡Esto, por favor, no!". Creo que al poco tiempo lo echaron y nunca más volví a cruzarlo. Claro que hoy mi mirada sobre el tema y su 'extrañeza' es otra", recordó.

"Se te marca...": el acoso que Celeste Cid denunció en Instagram

En marzo del año pasado, la actriz escrachó a uno de sus seguidores en Instagram y arengó a que sea bloqueado. "Se te marca tan perfecta la conchita, Celeste. Es un hecho muy hecho real. Yo quiero explorarla y ser el abanderado de tu corazón para llegar al fondo de los hechos", fue el desagradable mensaje que recibió la actriz.

"Imbécil alerta, escribe comentarios espantosos. Incluso en sus propias fotos. Bloqueen", retrucó Cid, al tiempo que citó al usuario "@carloseduardopalacios63".