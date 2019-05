"Adiós, bandido": la triste despedida de Tuqui, el humorista que marcó su impronta desde la Rock and Pop

El domingo a los 64 años falleció el humorista Gabriel Pinto, conocido como Tuqui, de extensa trayectoria en los medios nacionales. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. El conductor Juan Di Natale confirmó la noticia de la muerte del conocido humorista que lo acompañó en el ciclo radial Se nos viene la noche. El cómico actuó también en TV en Café Fashión y Justo a Tiempo. "Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ´90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar bandido", escribió Di Natale en su cuenta de Twitter.

En los últimos años, a las complicaciones de salud que tuvo tras un accidente en moto en 2012, se le sumó la dificultad de conseguir trabajo y trabas burocráticas que se le presentaron al iniciar los trámites para obtener una pensión, según había dicho en algunas entrevistas. Esta situación lo sumió en una depresión e incluso debía movilizarse con muletas. “Tuve un accidente, iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes. Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular”, había declarado públicamente.

Durante 20 años Tuqui trabajó en la radio Rock & Pop donde participó de los programas Subí que te llevo, junto a Bobby Flores y Tarde negra, con la Negra Vernaci. Por su parte, Mario Pergolini, Carla Ritrovato, quien también fue conductora de la Rock & Pop, y Diego Angeli también expresaron desde las redes su tristeza por la muerte del humorista. Pergolini escribió desde la cuenta de Twitter de Vorterix: "Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza. Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas".