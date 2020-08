¿Afuera de Telefe? Andy Kusnetzoff se negó a regresar a "PH" tras su contagio de coronavirus

Los ánimos en Telefe están caldeados luego de que Andy Kusnetzoff decidiera no regresar a la pantalla para conducir PH, podemos Hablar, el ciclo que tuvo que abandonar semanas atrás al ser diagnosticado con coronavirus y internado una semana en el Sanatorio de la Trinidad.

Y es que si bien el conductor regresó a su ciclo radial, Perros de la calle, por FM Metro, decidió darle la espalda a la señal de las pelotas.

Cabe destacar que en este último mes, Telefe registró un elevado número de contagios de COVID-19 dentro de sus filas. Desde Lizy Tagliani a su amiga y asistente, Floppy Cucu, pasando por algunos productores de la señal, parece que nadie se salva en los estudios del canal. Y el último en anunciar que había contraído la enfermedad era Andy Kuznetzoff.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Tal y como le ocurrió a El Precio justo, el programa de Lizy, el ciclo de entrevistas de Andy fue reemplazado a partir del 18 de julio por Avenida Brasil -la tira brasileña que comenzó a emitirse los domingos y que por su éxito se sumó una edición los sábados- hasta que el conductor se recuperara de la enfermedad.

Pero como una forma de alentar al regreso del conductor, Telefe reorganizó la grilla de la programación y apostó por los mejores momentos del ciclo conducido por Kusnetzoff. Pero ante la negativa del conductor de retomar su trabajo al mando de Podemos Hablar, la emisora de Viacom volvió a cambiar la táctica y puso nuevamente la novela brasilera.

Fue Ángel De Brito, quien este lunes reveló que Andy optó por no seguir conduciendo su programa televisivo."Andy Kusnetzoff, que no está haciendo su programa, como saben, y levantaron las repeticiones en el canal porque están bastante enojados con él porque decidió no trabajar", arrancó contando el periodista en Los Ángeles a la mañana.

Y sumó: "Se alquiló un departamento para aislarse de su familia, y recién retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele. La radio la puede hacer desde su casa, como la está haciendo por teléfono, por ahora no va a hacer tele y por eso se levantaron las repeticiones".

Una vez dio positivo de COVID-19, Andy contó cómo fue el proceso y advirtió sobre los síntomas de la enfermedad: “Aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”.

Y cerró: “Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé".