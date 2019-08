"Agobiada, saturada y cansada" de Cubero: la cámara oculta de Nicole contra el futbolista

Una vez más, Nicole Neumann y Fabián Cubero son los protagonistas de un nuevo round mediático. Esta vez se dio a conocer una cámara oculta que hizo la propia modelo mientras hablaba con el encargado de seguridad del edificio donde vive actualmente el futbolista con su actual pareja, Mica Viccionte.

En el video a Nicole se la escucha decir: “Hola, que tal. ¿Vos sos el encargado? ¿En qué piso vive Cubero? Porque no estoy informada del piso donde viven mis hijas”. Como suele ocurrir en estos casos, empleado del edificio se negó a darle ningún tipo de información a la panelista acerca de Cubero: “No estoy autorizado a darte ese dato. Igual no se encuentran”.

Y fue entonces que furiosa, Nicole agrega: “Yo las tenía que retirar once y cuarto de acá. Y no hay nadie ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas. Perfecto, listo”. El video fue compartido a través en las redes sociales por Lío Pecoraro y desde el entorno del futbolista de Vélez aseguran que fue la propia Nicole quien lo difundió para “dañar” su imagen como padre.

Nicole va a buscar a sus nenas pero le niega informar el sr de seguridad dónde vive el padre. @nikitaneumann. https://t.co/ZM2LFwi3eI pic.twitter.com/JYohQ7bECk — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 19 de agosto de 2019

Cabe remarcar que este video se da a conocer en medio de la guerra que disputan la modelo y el deportista por sus tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. Según contó Pecoraro, Nicole se fue este último lunes envuelta en llanto de Nosotros a la mañana, ciclo en el que trabaja como panelista.

“La angustia y desesperación de Nicole. Se fue llorando hoy del programa de El Trece. El motivo, una de sus hijas le escribe que estaban solas en el auto hacía un buen rato. Habían acordado con su ex que pasaría a retirarlas por el entrenamiento pero hubo desencuentro”, escribió el periodista.

Al parecer, a raíz de este supuesto mensaje, Nicole se dirigió al domicilio de Cubero para retirarlas, pero no lo encontró ya que aparentemente estaba entrenando. “Todo esto es material que ya tienen los abogados y estamos viendo cómo se filtró”, explicó este martes la bella rubia.

Y siguió: “Son cosas que está manejando la Justicia. No quiero divulgar cosas que pasan en la vida diaria pero quiero decir que, obviamente, después de tres años estoy agobiada, saturada, cansada de que cada vez que tengo que retirar a mis hijas, y no es en el colegio, sea todo un tema”.

“Es todo ‘dónde, cómo, cuándo, estoy acá hasta esta hora, me fui, estoy en otro lugar...'. Cuando cualquier persona que se separa, más teniendo tres criaturas, hay un montón de imponderables en la vida y la única forma es seguir trabajando como un equipo”, explicó la modelo.

A pesar de este nuevo conflicto en puerta, Nicole señaló que quiere ver “bien” al papá de sus hijas, pero aclaró que decidió hacerle la cámara oculta porque se cansó “de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado”.

Al finalizar, reveló que Cubero no le atiende el teléfono y se negó a responder si realmente “Poroto” dejó a sus hijas en el auto mientras entrenaba. “Tenía planes para hacer con ellas pero termino reuniéndome a la hora que se le canta al otro, a mitad de día”, cerró.