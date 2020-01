"Agradezcan que ustedes cobran un sueldo, por las p... que yo chupo": ¿quién fue la autora de la explosiva frase?

Luego de que su pelea con Mónica Farro, su compañera de elenco en Veinte Millones, que determinó la suspensión de una de las funciones de la obra el viernes, Sol Pérez rompió el silencio en charla con Involucrados

De acuerdo a su relato, la relación ya comenzó tensa: ninguna de las dos le dirigía el saludo a la otra, lo cual determinó que la uruguaya fuera a pedirle explicaciones a la ex "chica del clima" por su actitud.

La charla continuó escalando hasta estallar en gritos. "Ella llegó a decirme que yo me acostaba con el productor", expresó Pérez. "Me dijo un montó de cosas más, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije 'pegame'. Pensé que si me pegaba, la iban a tener que echar".

Fue entonces cuando un productor intentó separarlas y sacó a Sol de la escena. "Y cuando me voy ella dice 'agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pij... que yo chupo''" cerró en referencia a Farro.

Después de los dichos de Pérez, la uruguaya acudió a su cuenta de Instagram para burlarse de su relato. "Pregunta: ¿quién chuparía pij... para pagar sueldos de otros?¿No sería más lógico que lo haga para mí?", escribió con ironía.

"Qué boluda que soy, en vez de estar en París estoy acá pagando sueldos".