¿Ahora le dicen el Batigarca? Acusan a Gabriel Batistuta de incendios intencionales y de evasión fiscal multimillonaria

A fuerza de goles, Gabriel Omar Batistuta se ganó el amor de millones de argentinos. De hecho, son muchos los expertos o simpatizantes que afirman que un delantero de su talla le hizo falta al seleccionado de Alejandro Sabella para dar la vuelta en el Maracaná ante Alemania. Y es que hasta la llegada de Lionel Messi, el ex futbolista de la Fiorentina ocupaba el lugar de máximo goleador de la Selección Argentina a pura potencia.

Pero al parecer, su etapa como futbolista comenzó a ser opacada por su faceta de empresario. Pedro Pereti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, sostuvo en diálogo con Crónica que "Batistuta es un latifundista. Tengo entendido que tiene cerca de 126 mil hectáreas (dos veces la ciudad de Reconquista) y paga lo mismo que uno que tiene 400 hectáreas".

Según explicó Pereti, Batistuta es propietario junto a su padre Osmar de 126 mil hectáreas en Santa Fe, de las cuales, 120 mil las dedica al cultivo de la soja. A pesar de esto, sostiene que solo desembolsa en concepto de impuestos el mismo importe que una persona que tiene en su poder solo 400 hectáreas. Por esta razón, el ex delantero estaría en la mira de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Esta no sería la primera vez que Batistuta tiene problemas con el organismo encargado de la recaudación de impuestos. En el año 2002, cuando aún se desempeñaba como jugador, fue sobreseído por la justicia argentina en una causa por evasión impositiva. La decisión la tomó por aquel entonces el juez en lo penal económico Julio Speroni debido a que no "corroboró el delito" presuntamente cometido por Batistuta.

El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento del ex futbolista en otra causa por evasión fiscal: la AFIP lo acusó de esconder parte de su patrimonio en cuentas del exterior y no haberlas declarado entre los años 2009 y 2011.

En aquella oportunidad, el organismo le reclamó el pago de más de 2 millones de pesos por impuesto a las ganancias. Sin embargo, el máximo tribunal penal, por unanimidad, confirmó un fallo de la Justicia Federal de Resistencia, Chaco, que benefició a Batistuta.

Esto se debió a la aplicación de una modificación a la ley que elevó los montos que se consideran para determinar un delito. Batistuta estaba acusado por “evasión simple de tributos respecto del Impuesto a las Ganancias durante el ejercicio fiscal 2009 por la suma de $997.756,07; y del Impuesto sobre los Bienes Personales en los ejercicios fiscales: 2009 por la suma de $412.015,01; 2010 por la suma de $409.766,11 y 2011 por la suma de $448.297,95”.

En total, Batistuta estaba acusado de haber evadido 2.267.835,14 pesos. Según la AFIP, querellante en el expediente, “ocultó ingresos gravados de fuente extranjera, bienes de su patrimonio en el país y en el exterior, y también ocultó su patrimonio y el impuesto a ingresar al Fisco, omitiendo la presentación de la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2011”.

La causa se inició en el año 2015, pero a fines de 2017 entró en vigencia la Ley 27.430, que aprobó una nueva redacción del Régimen Penal Tributario y estableció como “condición objetiva de punibilidad para la evasión simple un monto evadido superior a $ 1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual”. La evasión reprochada a Batistuta superaba el millón y medio de pesos pero en la sumatoria de todos los impuestos y no en cada uno de ellos.

Desde entonces, el Batigol quedó en la mira de la AFIP: el organismo observa las maniobras de los campos de Bati. Mientras tanto, él se defiende y asegura que "todo" lo relacionado a las hectáreas en Santa Fe "lo maneja" su papá porque "es el que sabe".

Pero el ex ídolo de la Roma no solo afronta denuncias por evasión fiscal, sino que hace unos días quedó en el medio de las denuncias por el incendio de algunos campos linderos al suyo.

Según contó el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista de Santa Fe, Juan Capozzolo, ocurrieron semanas atrás varios incendios en la zona donde la familia Batistuta tiene sus campos en Santa Fe. "Acá vieron gente en una moto prendiendo fuego", contó.

A partir de ahí, otro socio de la SRR, Facundo Varela, denunció que sufrió parte de esos incendios: su campo de 700 hectáreas es lindero a los de Batistuta en Cañada Ombú y sostiene que fueron intencionales.

Fue Leo Sarquís, otro hombre de campo, el que filmó el incendio y a través de las redes sociales sentenció: "Incendio intencional en un campo vecino del gran Bati, me guardo los calificativos ya..". Por otra parte, "No son buenos vecinos", dijo a cronica.com.ar una de las personas que conoce por dentro la Sociedad Rural de Reconquista. Hasta el momento, Batistuta no se refirió a los incendios o a las constantes acusaciones por evasión que recibe.