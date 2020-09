¡Al final no se casa! La China Suárez reveló porqué descartó la boda con Vicuña: "Después divorciarse es un lío"

En septiembre de 2017, sin siquiera sospechar que tres años después el mundo iba a cambiar completamente a causa de una pandemia, Benjamín Vicuña le propuso casamiento a Eugenia la China Suárez en su chacra de Carmelo, Uruguay.

“Fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije ´bueno, mi amor, ya está, levantate. Él es más romántico”, había detallado la actriz en aquel entonces.

Un año más tarde, en marzo de 2018, a pareja realizó la fiesta de compromiso junto a sus amigos y familiares. Pero la boda nunca se concretó por diversos motivos, entre los cuales se destacaron los episodios de crisis que atravesó la pareja de actores.

A tres años de aquella propuesta, la ex Casi Ángeles reveló durante una entrevista con Marley en Por el mundo en casa, porqué decidieron suspender los planes de boda.

El el papá de Mirko quien recordó durante la entrevista un viaje que hizo a Israel junto con La China: por aquel entonces los turistas pensaban que habían contraído matrimonio.

“Porque estábamos súper vestidos caminando por la noche”, indicó y bromeó: “Yo no sé si Benjamín sabe que nosotros estamos casados”. “Decile, Ale. Ya fue, nos casamos. Yo tengo los papeles”, respondió la actriz siguiendo el juego del conductor.

Sin embargo, éste aprovechó la ocasión para consultarle por su boda real con Vicuña. “¿Te vas a casar vos al final?". “Ya está, ya fue. ¿Para qué?”, respondió la actriz, de manera contundente y agregó que la pandemia del coronavirus fue “una buena excusa” para asegurar que finalmente no pasarán por el altar ni por el Registro Civil. “Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta”, sostuvo.

Si bien Marley entendió las razones detrás de la decisión de no contraer matrimonio, se sorprendió al escuchar una de las razones que motivaron a La China a decidir no caminar hacia el altar: "Sí, y después divorciarse es un lío", agregó la pareja de Vicuña, a lo que el conductor de Telefe le respondió entre risas: "Pero no te vas a divorciar. Si te casás es para siempre".

Finalmente la actriz señaló que se trataba de un "chiste" y concluyó: "No siento que lo necesitemos".

Meses atrás, Vicuña se había referido al casamiento con La China durante una entrevista con el ciclo chileno Viva la pipol y en aquella oportunidad había explicado que el intenso año laboral que tuvieron ambos había atentado directamente con los planes de boca. "Lo queremos hacer lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado", había dicho el actor chileno.