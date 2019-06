"Al principio no me gustaba": la confesión de Bianca Iovenitti sobre su novio Fede Bal

Bianca Iovenitti, la actual novia de Fede Bal, efectivizó anoche su debut en Bailando por un Sueño. No lo hizo como concursante, desde ya, sino que como invitada en la salsa de a tres de Mora Godoy y Cristian Ponce. Bal estaba presente en el estudio ya que también había hecho lo propio con Lourdes Sánchez y el Bicho Gómez.

Allí, Bianca reveló que "de entrada" no le gustó Fede. Pero poco a poco cedió ante sus encantos a medida que comenzaron a conocerse mientras trabajaban juntos en la obra teatral Magnífica.

Bal contó que a pesar de que ha sido celoso en parejas anteriores, su relación con Bianca transita por carriles más tranquilos. "No me da motivos para ser celoso. Cada relación es distinta me parece", expresó.

Y a pesar de que se los notó relajados y felices, ambos desecharon tajantemente la idea de comprometerse. "No", respondió sin dudas el actor ante la pregunta de Marcelo Tinelli al respecto. "Con lo que costó ponernos de novios", agregó irónica Bianca.