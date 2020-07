"Al único al que atienden es a Bonelli": la interna en Telenoche arde, tras el cruce Cafiero-Leuco

El fuerte cruce entre Diego Leuco y Santiago Cafiero no hizo otra cosa que profundizar la grieta que, desde hace tiempo, divide al equipo de periodistas de Telenoche. Después de que María Laura Santillán levantara el teléfono y bajara todos los informes en las que se iba a tratar el tema, se sumó la rápida capitalización del re-tweet de Alberto Fernández. El ruido que dejó la entrevista con el jefe de Gabinete y el nuevo reclamo que se instaló en los pasillos: "¡Al único al que le atienden el teléfono es a Bonelli!".

"A Cafiero le bajaron el precio intelectual, pensaron que no iba a 'resistir' un mano a mano en vivo y quedaron en off-side", reconocen desde el propio Grupo Clarín. "Creían que lo iban a acorralar al mencionar las causas de corrupción de Cristina Kirchner y en el mano a mano terminó ganando el jefe de Gabinete. Ese fue el sabor que quedó después del mano a mano. Pero todo cambió con el mensaje del presidente", reconocen.

En efecto, Fernández "re-twitteó" horas después del cruce un video editado en el que se ridiculizaba a Leuco. Rápidos de reflejos, desde el Grupo salieron a cuestionar la violencia del tweet y el propio Leuco le escribió una carta al presidente, en reclamo por la libertad de expresión.

"Para el afuera, el debate pasó a ser otro: si era o no ético que el presidente compartiera ese mensaje. Pero el cruce con Cafiero no hizo más que seguir dividiendo las aguas dentro del noticiero. Lo que hizo María Laura de buscar separarse del tema, va en línea con eso. Hay un ala que no quiere quedar 'pegada' con la posición de los periodistas más cercanos a Lanata".

En efecto, los "históricos" denuncian que la baja del rating del noticiero responde a la "falta de credibilidad" de las huestes de Lanata, quienes desembarcaron en 2016; después de que Ricardo Ravanelli se impusiera en la interna con Carlos D'Elía -ex marido de Santillán- y pasara a ser el productor general del noticiero a convertirse en el Gerente de noticias. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Ravanelli fue el productor general de Periodismo para todos y quien impulsó no sólo los cambios del formato de noticias, sino que sumó a la planta del noticiero a Nicolás Wiñazki y a la propia Geuna, entre otros.

Uno de los reclamos contra los "Lanata Boys" es que no tienen información y que sólo "opinan delante de cámara". "El reclamo viene no sólo por el lado de la 'vieja escuela' del periodismo. Lo que les espetan en la cara es que ningún funcionario del Gobierno actual les atiende el teléfono. El único que tiene información propia es Marcelo Bonelli, que forma parte del grupo de los 'históricos'".

"Para muchos, el cruce con Cafiero fue un show innecesario. Sí, dio rating; pero también generó mucho rechazo. Por fuera del análisis de quién quedó mejor parado, lo cierto es que los 'históricos' se agarraron de eso para seguir cuestionando a 'los nuevos'. ¿Qué plantean ahora? Menos show y más información".

Las internas en el noticiero se potenciaron fundamentalmente durante la última campaña presidencial. "Es cierto que el 'encendido' bajó, pero lo cierto es que hubo una pérdida de audiencia que para muchos tiene que ver con la imagen de los nuevos periodistas, que llegaron para 'refrescar' el informativo. Muchos se fueron a otros canales, pero lo que más preocupó es que parte del histórico grupo cautivo se volcó a señales como C5N, de explícito apoyo al oficialismo".

"El cruce con Cafiero tensó la cuerda con el Gobierno y esa es una de las cosas que marcan los 'históricos', cansados de los tira y aflojes constantes con las fuentes. Además, todos recuerdan el explícito pedido que en su momento hizo Marcos Peña y que culminó con un progresivo desplazo de Nelson Castro de la pantalla".