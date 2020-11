"Alarma de sexo": Mica Viciconte reveló qué hace su perra cuando ella tiene relaciones con Cubero

Si pensabas que ya conocías todos los detalles de la vida sexual de Mica Viciconte y el ex futbolista Fabián “´Poroto” Cubero después de horas y horas en diferentes programas en los cuales ventilaron cuando detalle pudieron…te equivocaste. Ayer la ex Combate contó la “alarma de sexo” que tiene su perrita Aloha.

Mica ya tenía a su mascota desde antes de conocer a Cubero y siempre fue muy apegada a Aloha, al punto tal de que, según ella misma contó, suele llevarla a dormir con ella, la mete dentro de la cama, y hace cucharita con la perra. “Yo duermo con mi perra en cucharita, adentro de la sábana y toda acurrucada. ¡Me encanta!”, contó Viciconte después de que Carolina “Pampita” Ardohain le preguntara a sus panelistas del programa si solían dormir con sus perros.

Después de que su panelista dijera que suele dormir con la perrita como si fuera otra persona, Arhohain le preguntó qué pasaba cuando “llegaba la hora de la pasión de la pareja”.

Y en ese momento Mica, sin ningún tipo de reservas, contó que Aloha ya se da cuenta cuando están por tener sexo con Cubero e incluso bromeó que en los albores de la relación la perrita tuvo que presenciar varias cosas que la marcaron.

“Mi perra es súper inteligente. Está muy bien enseñada. Y, en el momento en que vamos a tener relaciones, ella se baja y se va solita. Se da cuenta”, contó Mica que explicó que Aloha se va sola hacía un sillón que tienen en el comedor hasta que Cubero y ella terminan de tener relaciones.

“No se asusta, pero se va. Ya sabe. Ni bien Fabi se está acercando, la perra se va para otro lado. Y, cuando yo termino y él también, obviamente, ella se acerca y se vuelve a acostar”, explicó.

Intrigada sobre cómo entrenar a su perro para que haga lo mismo, Pampita quiso saber cómo hizo Mica para lograr que Aloha se vaya del cuarto para tener sexo.“Para mí, la pasó mal los primeros días y dijo: ‘Me parece que me voy y vuelvo cuando terminen’. Y fue así”, contó Viciconte.

¿Por qué terminaron hablando en el programa de que hacían las mascotas de las panelistas cuando tenían sexo? Porque Mica Tinelli contó que su novio, el futbolista Lisandro López, ya que éste ni soporta a los dos perros de ella. Pero lejos de irse de la cama, López consiguió que sea la hija de Tinelli la que se vaya a dormir al living con las mascotas.

Pero volviendo a Viciconte y Cubero, el ex futbolista (quizás porque ya había tenido alguna experiencia con alguno de los muchos perros que adoptó su ex Nicole Neumann) deslizó de forma sutil la chance de que la ex Combate deje afuera del cuarto a Aloha. “Fabi me preguntó: ‘¿Vos dormís con la perra?’ ‘Sí, y vos también. Esto es una familia”, dijo Mica.