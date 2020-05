"Alberto, necesitamos un plan para poder cog...": Jimena Barón se sumó al club de "mangueros sexuales" en cuarentena

No hay sexting que aguante en tiempos de cuarentena y los famosos lo saben. En las últimas horas, Jimena Barón se sumó al club de las celebrities locales que reclaman con humor una apertura del aislamiento social obligatorio para poder ponerse al día con sus vidas sexuales. Los planteos y la respuesta que ya dio Alberto Fernández.

"Hola Alberto, un segundito nada más. Te quería consultar porque cumplo ahora el 24, ya sé que no nos van a largar. Ya sé y es lógico, te banco y todo; por supuesto nos están cuidando", arrancó el video que publicó en sus redes sociales en la madrugada.

"Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto; porque hago gimnasia todo el día. Estoy brotada: el escote, las tetas. ¡En mi vida estuve brotada en las tetas! Es salud, necesitamos varios un plan para poder cog... los que estamos solos, los que estamos solteros".

Por último, la actriz subrayó: "Hay gente que por esto está tomando malas decisiones: está mensajenado a su ex, se está haciendo budista, quiere adoptar un pero; pero no, quiere cog... Sí, está perfecto. No es prioridad, seguiremos esperando. Se entiende perfecto, Alberto".

Jimena no es la primera famosa que interpela -con humor- al presidente. El pasado 27 de abril, en un mano a mano radial con Ernesto Tenembaum, una de las panelistas del ciclo alzó el reclamo en vivo. "Tengo que hacer un pedido. No por mí, hablo por mucha gente", arrancó Tamara Pettinato, quien no llegó a terminar de hablar. "¡Tenés que tener dos metros de distancia!", le aclaró de entrada y entre risas el presidente. Tenembaum, conductor del ciclo, se sumó a la arenga y le pidió a Alberto que hiciera el anuncio sexual en la próxima conferencia de prensa.

Rápido de reflejos, el presidente continuó con su humor y, como era de esperarse, no dio ninguna definición concreta con respecto a la cuarentena y las relaciones sexuales: "Ante la insistente pregunta de Tamara, vamos a preparar una filmina para ella y lo resolvemos así".

Para ser justos, la primera en alzar su voz fue otra famosa. El 10 de abril, mientras Fernández anunciaba una nueva prolongación del aislamiento social desde Olivos, Malena Guinzburg tomó la posta y lo interpeló por Twitter.

"Che, Alberto, ¿se puede salir a cog... o no?", indagó, arrobando a la cuenta oficial del presidente. "Perdón, pero quería preguntarlo. Si dejás salir a correr, dejá salir a cog... una letra de diferencia", sumó, sin titubeos. Atentos a su timeline, Luis Novaresio le respondió: "Será de Dios"; mientras que Luis Bremer la chicaneó: "¡Te calmás!".