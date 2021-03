"Amamantaré al aire": Pampita reveló cómo planea volver al trabajo luego del parto de su hija

Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra atravesando el quinto mes de embarazo y reveló que junto a su marido Roberto García Moritán ya decidieron el nombre que llevará su hija, pero que lo revelarán el día del nacimiento.

Además, señaló que para elegirlo, esperaron a que la beba les "mandara señales". Hace pocas horas, en el programa Esto no es Hollywood, expresó que duda aún si presentar a su hija en su show Pampita Online.

"No sé si la voy a mostrar, al principio dicen que no es conveniente por las energías. Pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que manda cariño y buena onda, que está feliz. Una tiene eso de mamá babosa”, agregó además de detallar que transita un embarazo tranquilo "con mucha energía", y que ya pasó "la época de las náuseas".

Mientras tanto, en relación a su trabajo, la modelo y conductora relató que piensa "volver muy rápido" a su trabajo televisivo luego del parto.

"Por la experiencia de mis otros embarazos, me siento muy bien a los pocos días y voy con mis hijos a todos lados, además el programa dura apenas una hora. Y si no, estaré amamantando al aire", acotó en la entrevista que le hizo su panelista Paula Galloni.

Vale recordar que días atrás, Pampita compartió imágenes de la ecografía de su beba en su cuenta de Instagram. "Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama, realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho", escribió junto a la foto utilizando una cita que atribuyó al pintor Vincent Van Gogh. "¡¿Cómo se puede amar tanto a alguien tan chiquita?!", agregó.

A fines de enero, entretanto se supo que la modelo se había infectado de coronavirus. "Estoy contagiada de coronavirus y Robert también", escribió en Instagram. "Mis hijos dieron negativo pero van a tener que hacerse otro PCR en los próximos días, ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre ni ningún síntoma".

Pampita había regresado de un viaje a México con un test PCR negativo, pero una semana después se hisopó por protocolo porque tenía un viaje programado. "No tenía ningún síntoma, ni ningún familiar ni nadie que conozca contagiado, así me enteré unas horas después. Desde ese momento nos aislamos con Robert en una habitación", explicó.