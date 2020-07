"Amo a los put...": Moria le hizo una curiosa oferta al hijo de Alberto Fernández y mangueó laburo en la TV Pública

Moria Casán le hizo una llamativa propuesta al hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao. En medio de una entrevista que con TN, la “One” blanqueó sus intenciones de organizar un concurso de drag queens que tenga como jurado a Estanislao, reconocido por su personaje Dyhzy.

“Me gustaría tener un espacio en la Televisión Pública porque voy a hacer por streaming un concurso de drag queens, el mejor de la Argentina. Yo amo a los put... porque soy icónica gay. Lo quiero en la Televisión Pública, creo en esas minorías porque siempre me sentí diferente. Son personas transgénero, sin género. Un arte tan perfomático y tan arte pop, y me gustaría también que venga el hijo del presidente como jurado”, dijo Moria Casán.

“Sé que él es una gran drag queen, muy estiloso. Me gustaría que sea un programa abarcativo y bien federal”, agregó en su propuesta, aunque no detalló si ya la elevó a las autoridades de la TV Pública, a cargo de Eliseo Álvarez.

Pero esa no fue la única frase que dejo la vedette, que espera a que termine la pandemia de coronavirus para poder reactivar su carrera artística. "El argentino es jodido. Siempre tiende a focalizar la mirada en el otro. Eso termina funcionando como espiral y resulta muy tóxico. Yo voy para adelante. Para atrás, ni para tomar impulso”, sostuvo. "¿Y a Cristina (Fernández de Kirchner) cómo la ves?", le preguntaron. "A Cristina, la veo en modo pausa", respondió.

“Conozco a Alberto (Fernández), es encantador. Fabiola Yáñez, su mujer, fue vayaina mía en Incorrectas. Es súper culta y femenina, fui una de las pocas que creyó en ella, así que ahora podría pedirle algo para la Televisión Pública, porque de la Televisión Pública no conozco a nadie, por favor”, lanzó Moria con claras intenciones de tener un espacio en el canal del Estado.

También hizo referencia al movimiento feminista y deslizó críticas al movimiento Actrices Argentinas. “Yo soy una feminista no agresiva de la primera hora, pero no me uno a ninguna manada. La manada me da a rebaño y que siempre tenés que pertenecer y abrazarte a una bandera, ponerte muy fundamentalista, y eso me parece muy abajo. O sea, cuando vos eras un espermatozoide, yo ya era Moria Casán, así que imaginate, mi amor".

En este sentido, agregó: "Sé defenderme como feminista y entré desnuda a un teatro, así que con eso te doy un master a cada segundo. Ir en manada las fundamentaliza mucho y no me gusta ninguna manada. No las registro. Solo registro las cosas que tienen cable a tierra, y a mí los discursos que tienen mucho de panfletario y un mix de cosas raras, no me gustan. Yo encuentro que la mujer es muy jodida y tiene muy poco de sororidad. Yo le digo soreteidad”, empezó.

“Todas hablan del empoderamiento femenino, pero cada vez más se muestran limitadas con el cerebro y en lo que muestran. Ellas mismas se cosifican sacándose fotos y luego se descosifican. Tienen un discurso muy raro y hembrista. Del 'vamos a matar a un tipo o a varios'. Yo soy feminista, pero no agresiva. Pienso que tengo que estar al lado del hombre, ni adelante ni atrás”, concluyó.