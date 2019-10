"¡Andá a tocar el tambor a favor de Macri!": echaron a Alfredo Casero de un bar en Palermo

El actor Alfredo Casero protagonizó un llamativo episodio en un bar en el barrio porteño de Palermo, donde mantuvo una fuerte discusión con el dueño, que terminó echándolo del establecimiento. “¿Me estás amenazando con que me vas a matar?”, se defendió el humorista, luego de que lo mandaran a “tocar el tambor a favor de Macri”.

Todo ocurrió en un bar de Dorrego y Cabrera, en pleno barrio porteño de Palermo, donde Casero ingresó ayer por la tarde, aunque le dijeron que no lo atenderían y le pidieron que se retirara. Las imágenes quedaron registradas, y en la grabación se observa cómo el comerciante echa al actor y le recrimina su postura política.

¡Que se vaya a tocar el tambor a favor de Macri".

“Me estás echando porque tenés seguridad en tu negocio. ¿Qué querés que te diga? Lo lamento por tu mozo que es una buena persona”, aseguraba Casero. Mientras tanto, el dueño del bar le respondía: “¡Que se vaya a tocar el tambor a favor de Macri!”. En tanto, Casero deslizó que intentaban agredirlo: “¿Me estás amenazando con que me vas a matar?”. “Me chupa un huevo, tengo 20 años menos que vos, igual me la banco”, se escucha a Casero.

Por favor no tiene nada que ver el restaurante donde tuve un confronton y me.ofendi perdonemne.pero yo no lo filme.

Es algo común a lo que estoy acostumbrándome,

Podía haber pasado desapercibido.

Pero por favor el dueño del bar es amigo de un amigo.

Por favor sean justos. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) October 9, 2019

En el audio se escucha que otro cliente dice “mirá que somos varios acá que tocamos a favor de Macri”, y Casero sumó: “¿Querés quedarte sin clientes acá?”. Otros comensales, en cambio, tildaron de “maleducado” al dueño del bar.

Lamentablemente no tenés clientes peronistas, cometés un error".

“No soy ningún macho, soy tu cliente, boludo. Son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas”, le recriminó Casero. “Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio, porque hiciste muy mal al negocio al tratarme así. Cometés un error, yo tengo 60 años, 20 menos que vos, así que a mí no me digas que sos viejo. Es tu responsabilidad, tu generación de mierda, que nosotros estemos así”.