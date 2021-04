"Andá a uno que puedas pagar": la respuesta de Martitegui sobre los precios de su restó

Germán Martitegui tiene la mecha corta. El chef porteño, que se volvió aún más famoso gracias a su puesto como jurado de “MasterChef Celebrity”, tiene carácter fuerte, se enoja con facilidad y si lo buscan lo encuentran. Lo demostró en el reality de cocina de Telefe, donde, en más de una ocasión, ante un cuestionamiento destemplado de un participante no dudó en responder con dureza.

No obstante, en las redes sociales, donde ha recibido críticas por los precios de su restaurante, siempre mantuvo la compostura, ya que es evidente que sabe que es un mundo de haters y que dejarse llevar por las emociones puede pagarse caro. Pero la paciencia tiene un límite, por lo que ayer se cansó y, ante los comentarios mordaces, se preparó para la guerra ycontestó.

Germán Martitegui se cansó de las críticas por sus precios.

Frente a la limitación horaria para la gastronomía impuesta por el gobierno debido al aumento de casos de coronavirus, Martitegui posteó en Twitter: “Salí a comer más temprano, 19:30, 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”. Hasta ahí todo bien, tranquilo, mesurado.

Pero sus palabras desataron una catarata de comentarios, entre los cuales se encontró con uno que le objetó el precio de su menú: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”. Martiteui le respondió sin pelos en la lengua: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mi. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

Vale recordar que en febrero un usuario de Twitter se “indignó” por lo precios del restaurante del cocinero. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, disparó.

Aunque su tuit obtuvo más de setenta mil “likes”, muchos usuarios defendieron al chef y explicaron su trabajo: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”.

Tegui está número 86 en la lista de los mejores restaurantes del mundo de la guía San Pellegrino (el número uno lo ocupa Mirazur, del argentino Mauro Colagreco) y número 16 en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, de la misma guía, una de las más prestigiosas.