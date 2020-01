"Andate a cagar": el nefasto prontuario del Chino "agrandadito" Darín con la prensa

Un móvil que el Chino Darín brindó a Intrusos el viernes desató el enojo del actor luego de una pregunta sobre Valeria Bertuccelli, quien en junio de 2018 acusó a Ricardo Darín de maltratos durante su trabajo conjunto en la obra Escenas de la vida conyugal.

El diálogo comenzó con cordialidad, y el actor relató que la estaba pasando "bárbaro" de vacaciones en Punta del Este junto a sus padres y su novia, Úrsula Corberó. "Estoy muy contento, de vacaciones, en familia y con una relación afianzada hace bastante tiempo. Estamos pudiendo disfrutar del tiempo ocioso juntos, que no siempre nos pasa, porque a veces nos toca que uno está laburando y el otro viaja a verlo", agregó en relación a su vínculo con la actriz española.

En el clima distendido, el movilero a cargo de la entrevista decidió referirse a los dichos de su padre, quien señaló tiempo atrás que vivía la acusación de Bertuccelli como "una mochila" de la que le había costado deshacerse. "Anda a c... Basta. Tuviste tu oportunidad", respondió entre risas pero sin vueltas el Chino antes de abandonar la charla.

No al móvil

Esa no es la primera vez que el Chino se cruza con la prensa. En junio del 2018, fue abordado por un móvil junto a Corberó mientras salía de un teatro y ambos no pudieron ocultar su disgusto. "No queríamos contarlo, es intimidad, privacidad. Vine a visitar la familia, los amigos", expresó el actor consultado sobre su regreso desde España.

Con tono calmo, mientras tanto, la española señaló "no es el momento", dejando en claro que no quería dialogar ."¿Si me gusta la prensa? No, nunca me gustó. Me gusta cuando me tiene que gustar, no cuando salgo del teatro, que es un momento personal", agregó.

Leé también | Indignante explicación del "Chino" y Darín por el chiste sobre violaciones: la filosa respuesta en Twitter

A las piñas

Años atrás, mientras salía con Calu Rivero, Darín protagonizó un fuerte cruce con periodistas y fotógrafos que se encontraban en un boliche en el cual la actriz iba a oficiar de Dj. En aquel entonces, el actor hasta invitó a salir a la calle a pelear al reportero gráfico Jorge Amado.

Según las malas lenguas, el mal humor del Chino en aquella noche tuvo que ver con la presencia en el lugar de Emanuel Horvilleur, ex novio de Calu, a quien ella habría saludado afectuosamente desatando los celos de Darín.

En redes

Las redes sociales también han sido escenario de estallidos de Darín. Así, cuando criticaron su acento en el filme español Durante la tormenta, no dudó en salir a enfrentar a quienes se expresaron en Twitter.

"Así somos los argentinos, estamos cinco minutos en España y hablamos como Sabina", señaló una usuaria. "Acá hay venezolanos que viven hace 40 años y parece que estuvieran cantando Cachita".

"¿Vos crees que hablo así en mi vida cotidiana? ¿No se te ocurrió pensar en el concepto de ficción?", contestó el Chino, que encontró la declaración aunque la autora no lo había arrobado.