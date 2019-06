“Andate ya”. Esa fue la advertencia que Fernando Burlando le hizo a Juan Darthés a menos de una semana de que el actor regresara a la Argentina. El temor del abogado defensor del actor, denunciado por violación en Nicaragua, es la presentación de nuevas denuncias que le impidan en un futuro poder viajar a Brasil, país en el que nació y que no tiene convenio de extradición.

El lunes se va a presentar una nueva denuncia en su contra y yo siento que eso sólo es una estrategia para impedir que él se vaya a Brasil"

Según pudo saber BigBang, el actor viajó el sábado por la tarde e intentó pasar desapercibido en Ezeiza. Sin embargo, pese a que se recluyó en uno de los vip del aeropuerto, no pudo escapar de los flashes del resto de los pasajeros, quienes lo retrataron y viralizaron las imágenes casi en simultáneo.

Darthés había llegado el sábado pasado al país. Eligió hacerlo en el mismo horario en el que Argentina debutaba ante Colombia en la Copa América. El vuelo fue directo a Rosario y, desde el aeropuerto local, se trasladó junto a su familia para refugiarse en uno de los barrios privados más exclusivos de la ciudad.

Aunque la intención era ponerse a derecho y asistir a una de las audiencias de conciliación con la actriz Anita Co, quien fue denunciada por Darthés después de hacer público el abuso que habría sufrido cuando trabajo con él, lo cierto es que el actor no sólo no se presentó, sino que acortó su estadía en el país por miedo a no poder “salir de nuevo”.

“Vino para ponerse a derecho y cumplir con todas las diligencias, pero parece que el lunes se va a presentar una nueva denuncia en su contra y yo siento que eso sólo es una estrategia para impedir que él se vaya si quisiera volver a Brasil. Por eso, mi consejo como abogado es que se vuelva a su país de nacimiento lo más pronto posible y seguir con todos los trámites desde allí con nuestra representación legal”, explicó Burlando.

No puede ser que ponga un pie en el país y le aparezcan nuevas denuncias"

Darthés, quien viajó el 21 de diciembre a Brasil luego de que Thelma Fardin hiciera pública la denuncia por violación que habia radicado semanas antes en Nicaragua, no lo dudó y se volvió a Brasil. “No puede ser que él ponga un pie en el país y aparezcan nuevas denuncias. Parece que estuviera todo sincronizado. Además, él sigue con problemas de salud y para completar el cuadro se anuncian escraches en el lugar en donde él vive”.