"Antes no podías estar con gente de mi nivel": Cinthia describió la violencia psicológica de su ex y denunció fraude en el Bailando

La separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini sigue dando tela para cortar. Es que ahora se conoció que el empresario tenía varias prácticas machistas contra la vedette cuando ella estaba en plena competencia en el Bailando. Fue la propia Fernández la que contó en LAM, después de una pregunta de Yanina Latorre, a qué se refería cuando denunciaba a su ex por violencia psicológica.

"Yo nunca me sentí mal con mi cuerpo. Florencia Peña el año anterior, en el 2018, me decía ‘¿por qué salís tan tapada (a bailar)?'. Yo estaba muy flaca, la estaba pasando para el traste por un montón de cosas", comenzó Fernández. "¿Y por qué le rogabas de seguir si la estabas pasando para el traste? Eso no lo entiendo", comentó Yanina.

Y Cinthia hizo una profunda y, a la vez, polémica confesión: "Porque yo me sentía culpable, pensaba que el tipo tenía razón, que yo era un desastre, que había sido un desastre toda mi vida y que él me había formado como una mujer que valía la pena. 'Ahora podés estar con cualquiera. Antes no podías estar con gente de nivel. Ahora podés estar con cualquiera si algún día yo te dejo'". En ese punto de la conversación, Fernández agregó: "Y me decía 'mirá la pilcha que tenés, el auto en el que andás'. Me decía todo eso”.

Pero no sólo eso, durante la charla se confirmó que en le pasada edición del Bailando, Fernández contrató junto con su ex novio un call center para ayudarla cuando fuera al teléfono y evitar quedar eliminada. "Lo del call center es una empresa que tiene un sistema y vos tenés que pagar cierta cantidad de llamados", explicó la vedette.

Inmediatamente en el piso le preguntaron si efectivamente el precio rondaba los $150.000. Sí, estás muy cerca. Sí", reconoció Fernández. "Es mucha guita. El tipo pagaba el call center, le pagaba al libretista, tenían doble coaches, se la fumaba a la otra (Cinthia)... Tanta inversión, que se produzca un programa. ¿A quién se le ocurrió la idea de contratar un call center?", fue por más Latorre. "Yo no fui", contestó Cinthia.

Pero el propio Ángel de Brito se encargó de dar a conocer un audio de la propia Fernández en donde le pedía un contacto de un call center debido a que se acercaba una nueva votación. "Está claro que llamaba de parte de Martín. No era idea mía", se justificó Fernández.