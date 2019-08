¡Apareció la mujer de Mauricio! Tildó a Nannis de "mentirosa y loca": evalúa iniciarle acciones legales

El domingo por la noche toda la atención se la robó Mariana Nannis, quien sentada en el living de Susana Giménez aseguró que fue víctima de violencia de género, infidelidades y un sinfín de maltratos de parte del padre de sus tres hijos, Claudio Paul Caniggia.

Durante su descargo, la botinera logró que una de sus anécdotas contra el ex jugador de la Selección Argentina se convirtiera en viral. La misma detallaba como el ex delantero de Boca le fue infiel con la mujer de un amigo de la familia que vivió en su casa durante seis meses.

Según Nannis, Caniggia traicionó a su amigo, de nombre Mauricio Lotito, al mantener un affaire con su mujer, Mariana Marchesini. “Es una amigo de la familia que estuvo viviendo en nuestra casa seis meses. Él vio cómo me trata Claudio, cómo me denigra”, contó la ex mujer del “Pájaro”.

Y sumó: “El vio todo en mi casa. La mujer lo había echado de la casa en una Navidad. Entonces, le pedí a mi marido si lo podía rescatar, Claudio fue a buscarlo y Mauricio pasó Navidad con nosotros”. Sin embargo, Nannis no se detuvo ahí y dio más detalles.

“Mauricio llevó a Claudio dos veces a la clínica de Granada, cuando se tuvo que internar. Y Claudio es tan bueno, tan bueno, que le terminó cog… a la mujer a Mauricio. Se terminó acostando con la mujer del amigo que lo llevó a internar”, disparó, sin anestesia, ante la mirada de La Su.

Lo cierto es que la conductora de Telefe solo atinó a hacer una sonrisa y exclamar: “¡Qué increíble...!”. Esta historia no tardó en convertirse en viral en las redes sociales bajo el hashtag #LaMujerDeMauricio. Y fue gracias a ello que Marchesini entró en escena.

Yo soy la ex esposa de Mauricio Lotito, un psicópata maltratador. Y ex-amiga de Mariana Nannis, otra loca. Son dos mentirosos. Podría hablar mucho yo...#INVOLUCRADOS — Mariana Marchesini (@Mariana_Marches) August 26, 2019

Mariana Marchesini utilizó su cuenta de Twitter para identificarse como "la mujer de Mauricio", rechazó las acusaciones de su ex amiga y, al parecer, estaría decidida a llevarla ante la justicia por “calumnias e injurias”. "Yo soy la ex esposa de Mauricio Lotito, un psicópata maltratador. Y ex amiga de Mariana Nannis, otra loca. Son dos mentirosos. Podría hablar mucho yo...", escribió.

#Exclusivo Algunas cosas para aclarar. La famosa “mujer de Mauricio”que habló Nannis ayer no es así porque están SEPARADOS hace 3 años. Esta mujer no descarta la posibilidad de iniciar una acción legal contra Nannis y además me NIEGA rotundamente que haya pasado algo con Caniggia — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 26, 2019

Además, la molesta mujer habló con el periodista Leo Arias, quien twitteó: "Algunas cosas para aclarar. La famosa 'mujer de Mauricio' de la que habló Nannis ayer no es así porque están separados hace 3 años. Esta mujer no descarta la posibilidad de iniciar una acción legal contra Nannis y además me niega rotundamente que haya pasado algo con Caniggia".