"Armate el bolsito y andate a Chile": la historia secreta de la separación-reconciliación de la "China" y Vicuña

La crisis entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña comenzó a mediados de septiembre, mientras culminaban las grabaciones de la "primera parte" de Argentina, tierra de amor y venganza. Después de nueve meses de intenso rodaje, la pareja comenzó a tener diferencias y protagonizó más de una discusión en los estudios de Don Torcuato en los que se grababa la tira de Pol-Ka. Los rumores se convirtieron en noviembre en confirmación: la propia actriz confirmó que estaban "separados", aunque dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Instalados en Uruguay junto a su hija Magnolia, Vicuña y la "China" sellaron el "regreso" con postales desde Carmelo. Infidelidades, el operativo blanqueo de la "China" y la historia secreta detrás de la separación que comenzó con un filoso: "Armate el bolsito y andate a Chile".

La crisis se potenció después de que Adrián Suar convocara al elenco de ATAV y les avisara que la tira continuaría hasta finales de diciembre, dado el éxito de rating que logró durante todo el año. Por ese entonces, el chileno ya tenía un compromiso: grabar Inés del alma mía en su tierra natal, Chile. "Los problemas de convivencia se potenciaron este año porque estaban los dos a mil con las grabaciones", reconocieron fuentes cercanas a la pareja. "Siempre tuvieron sus diferencias, él es mucho más estructurado y Euge más libre en todo sentido. Pero este año se complicó más, en especial con Magnolia tan chiquita", advirtieron en su momento.

Por ese entonces, la pareja apostaba a resolver los problemas una vez terminadas las grabaciones de la tira. Pero el "alargue" no hizo más que complicar el panorama. Si bien ambos renovaron contrato, los guionistas debieron ingeniárselas para poder cumplir con el único requisito que puso el chileno: poder viajar a su país para grabar la otra tira. Así, el personaje del villano Torcuato Ferreyra tuvo una "falsa muerte", que condimentó el tramo final de la tira. Pero la situación de pareja seguía delicada y los constantes reclamos del chileno hacia la "China" no hicieron más que colmar los nervios de la actriz, en especial después de haberle encontrado un chat en el que el chileno le reconocía a su ex mujer, Carolina "Pampita" Ardohain, que extrañaba el "tipo de vida familiar" que llevaba cuando estaba con ella.

Ese fue, de acuerdo al entorno de la actriz, el punto de mayor tensión. Con Vicuña próximo a instalarse en Chile, la actriz fue quien le dijo que era imperioso aprovechar la distancia física para poder "tomar un respiro" de la situación y ver tranquilos cómo podían seguir adelante. En una acalorada discusión, Suárez le habría espetado al padre de su hija menor: "Mejor armate el bolsito y andate a Chile". Y así fue. Vicuña se instaló en Santiago y la actriz se quedó en Buenos Aires para grabar la segunda temporada de ATAV. Por ese entonces, fue la actriz quien negó con contundencia los rumores de la crisis y llegó a interpelar con dureza a la periodista Marcela Tauro, la periodista que confirmó la separación.

El cuadro de situación se tornó más difícil de sostener lejos de los medios cuando el chileno regresó a la Argentina para incorporarse a las grabaciones de ATAV y no se instaló en la casa que compartía con la "China". En efecto, Vicuña vivió durante esos dos meses en un coqueto hotel de Pilar, ubicado a pocos kilómetros de la casa en la que se encontraba la actriz con sus dos hijas. Una vez culminadas las grabaciones, la actriz armó las valijas y partió junto a Rufina y Magnolia a Miami para disfrutar, también junto a su madre, de unas merecidas vacaciones. Y fue en Estados Unidos que estalló otra bomba: los rumores de un affaire del chileno con una de sus compañeras de elenco.

Leé también | La "China" Suárez confirmó la separación con Benjamín Vicuña y reveló los motivos de la crisis

Una historia de Instagram de la actriz española Elena Rivera obligó a la actriz a organizar un "operativo blanqueo", por temor a que aparecieran imágenes de Vicuña junto a otra mujer. Fue en ese momento que contactó al periodista Ángel de Brito para orquestar una entrevista telefónica desde Miami en la que le confirmó la separación. El conductor de Los ángeles de la mañana reveló, días después, que el motivo que la llevó a la actriz a hablar de su vida privada fue el miedo a que aparecieran fotos o videos del padre de su hija. "Creo que la China quería contar (la separación) por si aparecen fotos de él o imágenes de algo", reconoció.

Al regresar de sus vacaciones, la actriz se reencontró con el chileno en el hotel en el que se había instalado tras abandonar la casa familiar. Hasta ese entonces, desde el entorno de la "China" negaban con contundencia la reconciliación. Por algo, aseguraban, se los había visto en el hotel y no en su casa. Sin embargo, la pareja decidió tomarse unos días en Chile para alejarse de todo e intentar resolver los problemas de convivencia que dinamitaron la relación durante el 2019. Fue en el lujoso campo de la madre del actor que sellaron la reconciliación, aunque recién se animaron a confirmarla después de las Fiestas.

Tras celebrar en familia la Navidad, viajaron juntos a Uruguay por dos motivos. El primero, el chileno debía llevar a sus hijos mayores a Punta del Este para que pudieran recibir el Año Nuevo junto a su madre, quien se instaló en Uruguay junto a su flamante marido. Y, de paso, aprovecharon para regresar a Carmelo, ciudad en la que supieron vivir gran parte de su relación y en la que, tal como confirmaron, concibieron a su hija, Magnolia.

La China Suárez, Benjamín Vicuña y la crónica de la separación-reconciliación