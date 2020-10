"Armé un altar y puse todos los muertitos": Georgina Barbarossa contó que recibe señales de su madre fallecida

A un mes de la muerte de su madre y aún en pleno duelo, la actriz, comediante y conductora de televisión Georgina Barbarossa reveló que tuvo una experiencia paranormal y contó que sintió un mensaje de su mamá en el vestidor de su vivienda. “Yo creo que totalmente en las energías, mamá está en casa, al principio estuvo armando quilombo”, contó.

La revelación de Barbarossa ocurrió ayer, durante una entrevista en Radio Mitre, donde contó que siente una presencia energética de su madre, Susana, quien murió un mes atrás a los 91 años. “Al principio estuvo armando quilombo, yo estaba con Lucía y me dice ‘¿vos tiraste todos los collares del vestidor?’. Le dije que no y cuando pasé por el pasillo para ir al vestidor, tres cuadros que había, con tres fotos, se rompieron. Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios”, relató.

La actriz contó que cree “totalmente en las energías”, y que por eso reaccionó con humor y acidez. “Le dije ‘vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, déjate de joder”, contó luego, irónica. Sin embargo, detalló que esa no fue la única experiencia que le hizo pensar que su madre le enviaba mensajes desde el más allá.

“Después hubo otra cosa, me mandaron angelitos para que los besara. Yo armé un altar en casa, parecía un memorial, puse todos los muertitos que tengo en casa. Mamá, papá y el vasco. Al otro día de ponerlo, viene Lucía y me dice: ‘¿vos dejaste la vela prendida toda la noche?’ y le dije que sí”.

La pérdida de su madre fue una de los grandes dolores que aún atraviesa Barbarossa durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Susana tenía 91 años y se encontraba internada en el Hospital Naval, debido a un cuadro complicado derivado de una diabetes y problemas coronarios.

Barbarossa contó que la visitó todo lo que pudo, siempre respetando los protocolos dispuestos para mitigar los riesgos de un contagio de COVID-19. E incluso en abril pasado tuvo que festejarle el cumpleaños a través de una videollamada, ya que en ese momento - uno de los momentos de mayores restricciones de la cuarentena – no había posibilidad de ir a visitarla.

En aquella ocasión la recordó a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. “¡Hoy cumple 91 años mi mamá! Meme, Susy, Susana, y acá estamos festejando en familia, con nuevas tecnologías, lejos pero cerca”, contó a través de su cuenta de Instagram. “Uniendo Buenos Aires, Córdoba y España. Ojalá muy pronto podamos festejar todos juntos pero mientras tanto el amor sigue intacto”, escribió.

“A pesar de la pandemia – contó en otro posteo en sus redes sociales - ella sigue adelante y jamás baja los brazo. Nos alienta y anima. Espléndida siempre, con sus perlas y labios pintados y sus ojitos solo viendo sueños lindos para que se hagan realidad. Te amo mamá, gracias por no entregarte jamás”.