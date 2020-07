"Así se empieza, Carlita": el misógino ataque de Jorge Lanata a Vizzotti por su "look"

Una vez más, Jorge Lanata fue noticia. No por sus investigaciones periodísticas, ni siquiera por sus cruces constantes con el oficialismo. En esta oportunidad, el fundador del diario Página 12 atacó a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. ¿Qué pasó? ¿La funcionaria tuvo algún error en los datos que aporta diariamente en los partes del reconvertido Ministerio de Salud? ¿Hubo alguna polémica? ¿Se la investiga por algo? No, simplemente a Jorge Lanata le pareció gracioso "burlarse" del look de la funcionaria.

Todo comenzó durante el primer segmento de su programa Periodismo para todos, en el que el periodista intenta "tomarse con humor" la actualidad. Pasados tres minutos del inicio de su programa, pasó un recorte editado de uno de los partes emitidos por el ministerio de Salud, en el que Vizzotti decía: "Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario".

"Bien, según la teoría Vizzotti cualquier dolor de cabeza es un derrame cerebral. Cualquier dedo dormido es la obstrucción de una artera y cualquier siesta en cucharita es embarazo de mellizos", disparó Lanata, sin darle marco conceptual a la frase de la funcionaria, quien se refería a la actual situación de la pandemia y a los cambios que hubo en el protocolo de testeos para efectivizar la detección de la circulación del virus, en especial en el AMBA.

Lejos de explicar el contexto o de apelar a las cifras públicas, Lanata sumó: "Este no es un Gobierno de científicos, es un Gobierno de hipocondríacos". "Ahora, al día siguiente, como pasa siempre, Vizzotti misma aclaró que un resfrío no es síntoma de Covid. ¿What the fuck? Bien, no sabemos si esto lo dijo porque se confundió o porque quiere con estas contradicciones hacer méritos para que la llamen de la Organización Mundial de la Salud".

Hasta ahí, una chicana en el marco de una pandemia a la funcionaria que le puso voz y cara a los números más críticos que afectan al país. El periodista, no conforme con el recorte y la edición de las declaraciones -en efecto, jamás publicó el segundo video- apuntó luego hacia el look de Vizzotti.

"Vizzotti no sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron", resaltó para su audiencia, al tiempo que sumó: "También cambió de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos".

El ataque misógino hacia la estética de la funcionaria tuvo, además, un remate por parte del periodista. "Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así", le recomendó en tono paternalista y la cámara ponchó la foto de una exuberante modelo. ¿Era necesario, Jorge?