"Así te estoy esperando": La frase y la foto que Cabak habría enviado y fue descubierta por su ex

Este jueves, Verónica Soldato se refirió a las infidelidades de Horacio Cabak y le puso nombre y apellido a las "amantes" del conductor. "Es el culpable, el que trajo la basura a la familia y me parece bien que se saque la careta. De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. No voy a seguir al lado de alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida", disparó, tras 27 años de pareja.

Cabak se enojó con Rocío Oliva en Polémica.

Fue entonces que le permitió a Ángel de Brito revelar algunos de los nombres con los que el ex modelo mantuvo un affaire: La primera es una usuario de Twitter llamada "Soy Malu": una azafata de 40 años, casada con un piloto. El coqueteo con Cabak comenzó mediante Twitter, donde ambos tuvieron un picante ida y vuelta mediante comentarios que, comenzaron como un chiste, pero siguieron en el ámbito privado. De regalo hubo un whisky.

Marité de Jesús es fotógrafa y "amiga" de Cabak.

La otra de las señaladas es la fotógrafa colombiana María Teresa de Jesús, quien habría empezado su vínculo con el ex modelo en noviembre de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. Soldato le encontró mensajes al conductor de La Jaula de la Moda, proponiéndole a la fotógrafa, a quien conoció el año pasado en una producción fotográfica para una marca de ropa, verse en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Cabe destacar De Jesús se estaba separando por aquel entonces de Tadeo Jones, fotógrafo de revista Hola, con quien mantuvo una relación de ocho años y llevaba tres de casada. "Así te estoy esperando", le habría mandado Cabak a la fotógrafa, acompañada de una sugerente postal. Vale resaltar que en ese momento, el conductor intercambiaba mensajes con su supuesta "amante" mientras estaba internado con coronavirus en la Clínica Zabala. Y esa foto habría sido descubierta por Soldato.

De Jesús negó ser amante de Cabak.

Pero al igual que el resto de las apuntadas como las "amantes" de Horacio Cabak, entre ellas su vestuarista, Belén Lanosa Escubet, la panelista Mariana Brey y Rocío Oliva, De Jesús optó por acudir a sus redes sociales y publicar un contundente descargo desmintiendo su vínculo sentimental con el conductor. "Mi completa empatía y entendimiento la quienes han sido lastimados con esta difamación", señaló.

En su publicación, también dejó en claro la relación que la une al conductor. "Querido público, la plataforma de Instagram ha sido una instancia de gran felicidad y proyección para mi trabajo. En ella ustedes siempre han visto mi amor: la fotografía. Con el corazón encogido y con mi deseo de ratificar una vez más mi amistad con Horacio, escribo estas líneas para públicamente expresar mi dolor ante el exabrupto de entregarnos un rótulo que no nos corresponde: el de amantes", dijo.

Marité de Jesús y su ex esposo, Tadeo Jones.

Y continuó: "Mi completa empatía y entendimiento la extiendo a quienes han sido lastimados con esta difamación. Finalmente, nuestro verdadero rótulo es y será para siempre entrañable. Somos amigos y lo seremos siempre". En diálogo con LAM, Soldato desmintió a Cabak y aseguró que no busca una reconciliación. “De ninguna manera me voy a arreglar porque tiene una doble vida y me engañó constantemente", aclaró.

Y sobre el supuesto vínculo amoroso con Oliva, manifestó: "Él odiaba el tema Maradona, le parecía de cuarta. De repente, empezó a decir en casa que Rocío le caía bien, que era buena mina. Por las actitudes de Horacio, sospechaba. En ese momento no le veía chances pero ahora, atando cabos, sí". Por estos dichos, el abogado de Oliva, José Vera, reveló que la ex de Diego demandará por "daños y prejuicios" a Soldato.