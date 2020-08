¿Ataque de alergia o "problemas psiquiátricos"? Esmeralda Mitre fue atendida en su casa por una crisis nerviosa

El miércoles, horas antes de enfrentar el duelo en el Cantando por un sueño 2020, trascendió que Esmeralda Mitre fue atendida de urgencia en su domicilio tras sufrir una descompensación.

Según confirmaron en Confrontados, la hija del difunto director La Nación, Bartolomé Mitre, sufrió el "cierre de glotis" (el cierre de las cuerdas vocales) a raíz de una reacción alérgica o un cuadro de origen psicosomático.

Al parecer, Esmeralda estaba en su casa cuando sintió que le faltaba el aire, de modo que fue asistida inmediatamente por un allegado a su entorno que se comunicó con emergencias.

Si bien los médicos no descartaron que la causa de su malestar fuera por alergias, desde el entorno de la actriz afirman que se puede deber al estrés que viene padeciendo a raíz del conflicto que mantiene con sus hermanos por la herencia de su padre.

En ese sentido, en el ciclo de canal Nueve sostienen que el problema de salud que tuvo a maltraer a Esmeralda ayer por la tarde es origen psicosomático y remarcaron que la participante del Cantando mantuvo una fuerte discusión con el médico que la atendió.

"Aparentemente hubo una discusión con el médico que le aplicó la cortisona. Sin criterio de derivación, el doctor informa que a su parecer Esmeralda es una paciente psiquiátrica", reveló Pampito.

De acuerdo con Augusto Tartúfoli, la actriz recibió una inyección de corticoide y el médico no descartó que se tratara de un cuadro psicosomático y/o alérgico. Cabe recordar que los primeros de julio, Esmeralda tuvo que ser asistida: acudió al Sanatorio Otamendi con un cuadro de fiebre, mucho dolor de cuerpo y molestias en la garganta, síntomas que aunque pudieran relacionarse con el COVID-19, los hisopados dieron negativos.

A partir de estas versiones sobre su estado de salud, Esmeralda primero lo desmintió a través de su cuenta de Twitter: "Hola a todos, no vino ninguna ambulancia, estoy feliz y muy sana gracias a Dios, en casa; ensayando por Zoom por protocolo del COVID-19 ,con mi equipo para después ir al Cantando 2020. ¡A gozar ! Beso", escribió la hija de Mitre y luego se explayó un poco más en la pista del certamen de canto.

Allí, Esmeralda volvió a desmentir estas versiones, aclarando que tuvo un ataque de alergia, pero hace dos semanas: "No me peleé con nadie, no tuve ninguna crisis. Lo que sí me pasó es que yo soy alergica, a las abejas y al chocolate. Se me cerró la garganta, pero aquella vez. Es como una información con delay. No fue hoy, no es verdad. Tomaré cartas en el asunto, porque es grave lo que están haciendo".

Lo cierto es que a pesar de los dichos de Esmeralda, que no se encontraba sola en su casa, ya que estaba acompañada por su coach, Patricio Witis, y las empleadas que trabajan allí, Santiago Jofre, su abogado, confirmó que el llamado a la ambulancia fue un “código rojo”, ya que la presencia de los médicos era con suma urgencia. Por otra parte, Agustín, un amigo de Esmeralda, que estas crisis nerviosas son normales en la actriz.

Siempre según Confrontados, fueron los mismos médicos que se apersonaron en el domicilio de Esmeralda quienes relataron en su informe que no los trató bien y que, de acuerdo con su interpretación, se trataría de una paciente con rasgos psiquiátricos.

Esto podría traerle dolores de cabeza a Esmeralda, debido a que sus hermanos insisten con pedir a la Justicia una pericia psiquiátrica para definir si la mejor de las hijas de MItre está en facultades de resolver junto a ellos la división de los bienes de su padre.